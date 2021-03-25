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嘉澤、上銀出貨旺 大和升目標價至560元、483元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

台股公司密集發布財報，高價股嘉澤（3533）、上銀（2049）雙雙受惠產業景氣上升，業績表現不斷走強，大和資本更新兩家公司看法，看好嘉澤將受益於居家辦公及英特爾CPU問市，營運有更大成長性；上銀則受惠工具機需求旺，訂單能見度拉長，成長趨勢更持久，目標價分別升上560元、483元。

目前外資圈對嘉澤、上銀最高目標價，已各喊到「6」字頭和「5」字頭，嘉澤有高盛、野村力挺喊620元及600元；上銀則獲摩根士丹利和高盛雙雙喊到580元高價，里昂、滙豐、野村等也喊逾500元。

大和表示，嘉澤公布去年第4季獲利因匯損影響，表現低於市場預期，但今年營運展望樂觀，自第1季起嘉澤便會受惠持續成長的伺服器和NB需求，營收逆勢較上一季成長4%，與此同時，英特爾Rocket Lake發表，也會逐步帶動H5插槽的滲透，使嘉澤毛利率同步成長。

大和指出，嘉澤成長性能延續到第2季，目前訂單能見度有8-13周，下一季表現可望比第1季更好。背後原因還包括第2季P4 ILM出貨應有大幅度躍升，但實際仍視零組件缺貨的緩解、原物料成本及匯損變數狀況而定，嘉澤對上半年毛利率的預測區間在39-40%。

下半年英特爾10奈米Alfer Lake問市及Whitley滲透率提升，嘉澤營運高檔應無疑慮，大和反映去年第4季低於預期的獲利，分別將嘉澤今、明年每股純益（EPS）下修2%，調整後為33元、44元，但看好成長性採用更高的16倍本益比，目標價因此上修。

上銀方面，受惠半導體、5G、醫療及基建需求旺，上銀部分產品訂單能見度已從3-4個月，拉長到5-6個月，且伴隨自動化需求回溫，上銀看好今年營運有額外推力，並樂觀電動車訂單增加為2022年一大引擎。

大和指出，排除市場需求已強勁提升的中國，上銀歐美訂單也自去年下半年來好轉，現在水準已相當於2018年高峰的67%。對此上銀也分別在上一季和第1季調漲報價，不排除還會再上調，而且後續還有新產能開出，價量齊揚有利獲利放大。

大和將上銀今、明年EPS預測上修1-5%不等，調整後為12.4元、15.9元，36倍本益比推算目標價為483元。

嘉澤 上銀

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