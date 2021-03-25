萬六多空重要分水嶺 蔡鎮村：操作切忌急躁

台股受到國際金融下挫的驚嚇，台股今（25）日開盤後，加權指數快速跌破16,000萬，在聯發科（2454）領軍，IC設計族群走穩，引領加權指數再度站上16,000點之上，在類股輪動之下，前波強勁的航運類股反而走弱。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村認為，16,000點是加權指數多空的重要分水嶺，交易人宜多關注。

蔡鎮村表示，由於外銷訂單旺，台灣經濟穩健，但是歐美俄中的政治較勁，地緣政治議題總是無法立即煙消雲散，對台股的衝擊力遠大於其它國家地區，加上年報接近尾聲，營運利多早己陸續反應，雖然可以擇優逢低布局個股，但是大盤的籌碼趨凌亂之下，習慣偏多交易台指期貨者宜保守或短線操作因應，切忌急躁而缺乏風險控管紀律的交易，或是暫時觀望多看少作也是一種養精蓄銳策略。

而聯準會主席鮑爾與財長葉倫出席國會聽證會，鮑爾表示，長期美債殖利率上升反映出經濟前景樂觀。財政部長葉倫對銀行庫藏股和派發股息持開放態度，意味她對經濟充滿信心。但是地緣政治消息方面，美國國務卿布林肯向同盟國表示，中國的經濟脅迫是對全球穩定的主要威脅之一，衝擊需要政治穩定的金融市場。