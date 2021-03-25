為何外資看好卻賣不停？ 二外資下修台積電曝玄機

英特爾宣布擴增晶圓廠，市場普遍解讀，此舉並不妨礙台積電（2330）穩坐晶圓一哥寶座，但台積電ADR、現貨表現卻接連下挫，摩根士丹利及滙豐證券最新分析，英特爾祭出IDM 2.0策略雖不影響台積電中期動能，然更長線在2023年後英特爾技術可能趕上成為新隱憂，為此兩家外資都下修台積電長期成長速度，目標價分別下調為668元、720元。

上述又以滙豐目標價從845元大砍到720元，調整幅度達14.7%較大，摩根士丹利僅從708元降至668元，但目標價掉落「七」字頭700元之下。兩家外資動作，一定程度上也說明，為何多數投資人仍肯定台積電先進製程沒有疑慮之際，國際資金卻不斷拋售籌碼。

摩根士丹利在初步評論英特爾IDM 2.0的報告中，持續肯定台積電製程領先，但最新分析進一步考量英特爾2023年外包台積電之後，更長線還能不能持續外包或透過趕上的技術，瓜分台積電份額，選擇先以保守態度下調台積電2024-2031年的營收增速，目標價跟進下修。

摩根士丹利表示，市場認為英特爾外包能提高台積電中期動能，這樣的看法在英特爾宣布IDM 2.0之後，更加肯定台積電中期營運，必須納入英特爾外包的挹注效果。

由於英特爾目前製程依舊落後，摩根士丹利指出，在台積電2023年的財測中納入外包效益，後續應毋須顧慮有其他變數翻轉此一結果，而英特爾最有可能把CPU交付台積電的3奈米代工，先前摩根士丹利2021-2023年的獲利預測，就已經提高台積電3奈米的貢獻度，因此最新財測並未調整。

但摩根士丹利話鋒一轉，認為英特爾2023年後的方向難以捉摸，IDM 2.0策略中，顯示英特爾也不想放棄先進製程的代工商機，與此同時，台積電3奈米及2奈米的長線發展也存在變數，雙方技術差距究竟進一步擴大，還是出現縮小，其選擇先保守因應，將台積電2024-2031年的營收增速預測由10.5%，下調到9.5%。

滙豐也表示，英特爾IDM 2.0策略為台積電長期動能帶來一大變數，原本該券商看好，英特爾擴大外包力道，台積電2024及2025年的營收分別有11%、13%，來自英特爾外包訂單，現在看來應該保守一點。

對此滙豐也補充，若投資人因此認為，英特爾晶圓廠會快速放量，進而大幅減少對台積電的代工，甚至能和台積電或三星技術較勁，看法也太樂觀。較合理的方法應是持續追蹤台積電的資本支出，特別是2021年支出會否維持250-280億美金，是首個指標。

滙豐表示，英特爾初步在2023年對台積電的外包訂單，應會比預期少，2024年後則有待觀察，為此其先調降台積電2022及2023年EPS 2-6%，調整後為27.7元、29.8元，仍高出市場平均預期。720元目標價也遠高於現台積電的500多元，因此重申「買進」。