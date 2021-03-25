台積電續弱 台股跌21點開在16,010點

美股四大指數呈現下跌，台積電（2330）續弱，使今（25）日台股開盤下跌21.58點，開在16,010.54點；早盤在聯電（2303）、聯發科（2454）等股走揚帶動，加上台積電跌幅收斂，帶動指數由黑翻紅。

在長榮貨櫃擱淺蘇伊士運河後，油價反彈，能源股連帶受惠，美元走強，十年期美債殖利率續跌，科技股尾盤失速拋售，台積電ADR崩逾5%，英特爾轉跌，美股道瓊等主要指數尾盤翻黑。

此外，聯準會主席鮑爾與財長葉倫出席了為期第二天的國會聽證會，鮑爾表示，長期美債殖利率上升反映出經濟前景樂觀。財長葉倫對銀行庫藏股和派發股息持開放態度，意味她對經濟充滿信心。

終場道瓊指數下跌3.09點，或0.01%，收32,420.06點；標普500指數下跌21.38點，或0.55%，收3,889.14點；那斯達克指數下跌265.81點，或2.01%，收12,961.89點；費城半導體指數下跌40.24點，或1.34%，收2,953.97 點。

展望後市，法人認為，由於去年上半年疫情嚴峻，總經數據基期低，今年上半年可望受惠低基期效應而有亮眼的數據表現，支撐股市持續高檔盤整，雖然台灣加權指數位於歷史新高區間，但在後市持續看好的前景下，不預設指數高點，建議保有一定的持股，並在遇到修正時進場加碼。