證交所前進校園 辦理實體講座

為配合金管會推動校園金融知識普及計畫，傳達年輕人理財投資風險觀念，台灣證交所近來不遺餘力，前進校園辦理多場實體講座。首先在去年底辦理第17屆校園證券投資智慧王複賽期間，於國立中山大學、逢甲大學及證交所共辦理4場次「青年理財講座」以「掌握財富 從了解證券商品認識風險開始」為主題，推廣商品與制度，並加強各類商品的交易風險觀念。

緊接著於今年2月受邀至國立台灣大學，以台灣股票市場簡介為講座主題，介紹股票市場沿革，公司組織架構運作及分析未來發展，並與學生進行QA，另規劃於7月至國立政治大學進行另一場與學生面對面的講座，積極深入校園宣導正確投資理財應有的風險觀念。

證交所說，強化年輕族群建立投資紀律及風險意識，隨著股市熱絡，年輕小資族群投資股市的意願加強，對年輕人來說必須先了解這些商品特性及制度，再從事交易，才是負責任的交易人，畢竟市場波動不時放大，唯有做好風險控管才是長久投資及交易之道。

證交所為了推廣年輕人理財知識，目前積極研議與各大專院校合作辦理長期性講座，讓大專生在學期間結合理論與實務，充實證券金融相關知識，具備投資風險觀念，成為一個高等知識的投資理財者，並帶動國家金融水準的進步，讓個人的家庭、生活以及未來皆能獲得更好的安排。