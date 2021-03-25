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富邦期貨：留意台股有轉弱風險

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析。富邦期貨提供
散戶小台籌碼分析。富邦期貨提供

美國財政部昨(24)日標售五年期公債，市場需求穩健，10 年期美債殖利率回落至 1.617%，但歐洲爆發第三波疫情並實施新一輪封鎖，且美國可能加稅，使得資金轉進美元避險，美元指數盤中最高來到 92.647，科技股回落，台積電（2330） ADR 及英特爾分別下跌 5.16% 及 2.27%。

歐洲新冠肺炎疫情再次擴散，市場擔憂封鎖期可能延長，對需求構成壓力，加上貨櫃船阻塞蘇伊士運河，影響全球貿易，且美國證券交易委會 (SEC) 通過修正案，更嚴格審查中企，中概股走跌，科技股承壓，美元指數創去年 11月以來新高，台股留意有轉弱風險。

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