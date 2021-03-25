富邦期貨：留意台股有轉弱風險
美國財政部昨(24)日標售五年期公債，市場需求穩健，10 年期美債殖利率回落至 1.617%，但歐洲爆發第三波疫情並實施新一輪封鎖，且美國可能加稅，使得資金轉進美元避險，美元指數盤中最高來到 92.647，科技股回落，台積電（2330） ADR 及英特爾分別下跌 5.16% 及 2.27%。
歐洲新冠肺炎疫情再次擴散，市場擔憂封鎖期可能延長，對需求構成壓力，加上貨櫃船阻塞蘇伊士運河，影響全球貿易，且美國證券交易委會 (SEC) 通過修正案，更嚴格審查中企，中概股走跌，科技股承壓，美元指數創去年 11月以來新高，台股留意有轉弱風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言