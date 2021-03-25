外資大賣台股357億元 殺出權王6萬張

受到英特爾自建晶圓廠消息影響，外資昨（24）日大賣台積電6萬張、使得對台股賣超擴大至357.8億元，為今年單日賣超第四大，台積電因此重挫18元並跌破季線，並拖累台股終場下跌145點收16,032點，失守月線。

法人指出，昨日在公股行庫、投信等內資撐盤下，扣除台積電影響點數，法人估加權指數實為上漲6.8點，以內資為主的櫃買指數更是上漲0.4%收200.34點。隨著年報陸續出爐及股利政策持續發布，年報創高股及高殖利股將可領銜多方台股，季線15,625點應有撐。

英特爾宣布自建晶圓廠，台積電昨日跳空下跌，盤中一度大跌23元，隨即引來小資族搶買零股、大型壽險公司撿便宜，八大公股行庫搶進護盤，但仍不敵外資加大力度賣超6萬張、賣超金額達350億元，終場仍下跌18元收576元，寫下兩個多月以來新低，成交量並擴增至1.1萬張，為本月以來最多。

不過，台積電零股交易720萬股，創新高，成交金額41.8億元歷來第二高，單日市值蒸發4,667億元降至14.9兆元，外資持股比也降至74.5%。統計外資今年以來累計賣超台積電共51.5萬張、3,173.4億元。

外資昨日賣超台股至357.8億元，為今年第四大賣超，累計今年來賣超已達3,540億元；加權指數終場下跌145點收16,032點，失守月線16,104點，成交量略減至3,253億元。

投信昨日買超1.9億元，累計今年來買超245.4億元，自營商則賣超41億元，八大公股行庫買超25.9億元。