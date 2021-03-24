台積電破季線 看到這個數字再加碼

英特爾（Intel）建廠消息衝擊台積電（2330），法人指出，台積電股價表現「成也Intel，敗也Intel」，但台積電營運優勢尚未改變，仍能偏多看待，可在本益比修正至25倍時再擇機承接做中長線布局，或待KD指標跌落至20之際掌握反彈契機，短打因應。

台積電目前本益比25.7倍，9日KD值分別為25.97%與37.49%並持續向下，呈死亡交叉。

綜合華南投顧董事長儲祥生、群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清分析，除非Intel有明確的製程規劃，且製程具有高良率表現，對台積電才能產生實質上的影響。

在這之前，Intel目前仍無法避免擴大外包給代工廠，在先進製程技術仍未趕上台積電，以及所需成本考量之下，台積電先進製程市占率在可預見的未來仍會維持穩定，仍有Intel釋出的外部代工訂單商機，但在營運面上反倒要留意超額下單的影響，需觀察下半年開始會否有相關供給過剩的情況。

股價表現上，儲祥生認為，Intel建廠僅為消息面影響，致使台積電短期內少了Intel的外包題材，本益比也會相映修正，然在基本面不變下，台積電股價落在25倍本益比附近都是合理水準，此時進場雖會有近日國際盤勢影響帶來的短套風險，但股價中長期而言仍是有發揮空間。

黃文清指出，在缺乏新一波的利多加持下，股價於高檔易牽動賣盤出籠，至於經修正後何時落底，甚至轉向上揚，外資回頭買超力度會是關鍵，另可留意4月15日的法說會內容，預期偏多機會高，或能擺脫頹勢。

蔡明彥則指出，台積電跌破季線，也跌破近月低點，技術面陷入短空格局，KD指標進入20的超賣區後應有反彈機會，但若要有選擇具有較高勝率的作多機會，則宜待股價站回5日均線591元上再進行布局。