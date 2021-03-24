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台股收跌145.47點 三大法人賣超397.35億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股24日開低，一度下探至15,967.95點，滑落至萬六關卡之下，終場以16,032.12點作收，下跌145.47點，成交量3,156.61億元；三大法人賣超397.35億元。 本報系資料庫
台股24日開低，一度下探至15,967.95點，滑落至萬六關卡之下，終場以16,032.12點作收，下跌145.47點，成交量3,156.61億元；三大法人賣超397.35億元。 本報系資料庫

台股今（24）日開低，一度下探至15,967.95點，滑落至萬六關卡之下，主要受權王台積電（2330）股價跳水拖累，不過，聯發科（2454）走揚成為撐盤要角，面板雙虎也是多頭指標，大盤指數跌幅收斂，但月線仍失守，終場以16,032.12點作收，下跌145.47點，成交量3,156.61億元；三大法人賣超397.35億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超357.72億元，投信買超1.95億元，自營商賣超（合計）41.59億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.59億元，自營商（避險）賣超21億元。

台股今日以15,994.96點開低，台積電開盤下滑至571元，尾盤收在576元，創牛年來新低，盤面上由聯發科、群創（3481）、友達（2409）、部分金融股、汽車股等撐盤，終場收在16,032.12點，守住萬六關卡。

自營商 台積電 三大法人 台股

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