台股收跌145.47點 三大法人賣超397.35億

3月以來，鴻海最大的競爭者、中國蘋果代工廠立訊股價狂瀉，下跌約25％。市場分析，除了大股東持股減少、全球科技股受到美債殖利率影響之外，3月中還因為天風證券分析師郭明錤發布報告，看衰蘋果AirPods出貨表現將年減35％，對有逾六成營收來自AirPods的立訊，無疑再度受到重擊。

2021-03-24 13:06