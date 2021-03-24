台股跌145點收16,032點 月線失守

台股今（24）日美股修正、台積電（2330）大跳水下，早盤一度殺低至15,967點，盤中在聯發科（2454）、部分金融及汽車股撐盤下，跌幅收斂，終場下跌145.47點，收在16,032.12點，月線失守，成交量達3,156.61億元。

在國際股市方面，由於美期電子盤呈現漲跌互見，亞洲主要股市呈現下跌，又以恒生指數跌幅逾2%表現最差，日股及上證指數跌逾1%，而韓股跌幅在0.5%之內表現相對較強。

盤面上，台積電受到英特爾宣布將耗資200億美元在亞利桑那州Ocotillo興建兩座新的晶圓廠，並且建立晶圓代工業務為其他公司製造晶片，股價跳空開低，創下牛年以來最低價的571元，終場下跌18元，收在576元、聯電（2303）股價也回檔修正。

其餘權值股方面，聯發科走揚，成為今日的撐盤要角，上漲24元，回到894元、而鴻海（2317）今日呈現漲多整理。

今日盤面焦點在航運、面板、生技族群，貨櫃三雄、面板雙虎帶動多方信心；此外，中小型股逆勢走揚，櫃買指數回到200點之上，終場以上漲0.96點，收在200.34點。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台積電股價受到英特爾要建晶片廠衝擊，不過扣除掉台積電跌幅後加權指數仍是上漲的，此外，就騰落指標來看，目前上漲家數大於下跌家數，顯示盤面仍健康輪動，預期在3月底前指數將呈現區間走勢，在15,900至16,500點之間。

後續指標股仍先看台積電，今日跌破季線支撐，留意不能有效跌破，否則整理時間將拉長，關注明、後日走勢，能否站回季線關卡。