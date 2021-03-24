快訊

航班雙向大阻塞！Ever Given擱淺運河 長榮曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ETF籤王888 永豐全球優質吸引近萬人搶進

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導

農曆年後國內首檔募集的永豐全球優質ETF傘型基金，23日正式獲金管會核准成立，受惠於科技股與永續投資持續火熱，永豐投信這次募集永豐美國科技ETF（00886）、永豐中國科技50大ETF（00887）與永豐台灣ESG永續優質ETF（00888）等三檔ETF募集規模突破27億元，吸引近萬名投資人認購，其中，拿到ETF證券代號籤王00888的永豐台灣ESG永續優質ETF，在代號吉利、好記又有季配息設計下，更是贏得廣大年輕投資族群與存股族青睞。

上周美債殖利率大幅彈升一度突破1.75%，金融市場修正壓力雖大，不過，國內投資人顯然沒在怕，紛紛趁拉回之際進場。永豐投信指出，儘管近期台股陷入區間盤整，但高股息標的、ESG永續投資主軸持續吸引投資資金積極參與，年輕族群於社群媒體討論也持續火熱，此外，幸運之符證券代碼00888更成為投資發發發，投資人關注焦點，永豐台灣ESG永續優質ETF在這次的基金募集中，獲得大批投資者的高度認同與參與。

永豐美國科技ETF主要追蹤投資美國突破創新科技指數成分標的，2月中旬以來美國科技股盤整修正，同樣選擇創新科技為主要投資標的，去年市場最熱門的方舟投資(ARK Invest)投資總裁凱薩琳·伍德多次信心喊話，強調逢低加碼潛力創新科技股投資部位。

永豐中國科技50大ETF投資追蹤中證科技50指數，投資方面緊密連結中國正在推動的十四五規劃核心話題，如經濟、新能源與智慧醫療等，A股自農曆年前進入修正期，近期正逐步打底成型，也讓基金在月底掛牌前部位建倉提供較佳時點。

永豐投信指出，三檔ETF在完成募集後，預計在本月底前進行基金上櫃掛牌，並將在掛牌前建倉完成，掌握投資題材特色、進場佈局時機優勢，加上有幸運的證券代號加持，永豐全球優質ETF傘型基金美中台三檔科技、永續ETF掛牌後交易熱度備受期待。

ETF

延伸閱讀

彰銀落實ESG 永續採購獲ISO認證

台指期 逆價差擴大

ESG 催動投資新熱潮

最牛一輪／台航剽悍 永豐07叫好

相關新聞

台股萬六震盪 加權指數認購權證熱

台股今（24）日在美股修正、台積電（2330）跳空開低下，指數在「萬六」整數關卡附近震盪，盤中跌逾150點，帶動盤中權證...

航運三雄大跌是拉回整理或海水退潮 投資人搶當航海王還來得及？

受到海運市場缺櫃缺艙的影響，讓國際運價不斷走揚，航運股也受惠於此。

台股高檔整理 法人：抓住永續商機為王道

時序即將進入除權息旺季，預期高殖利率個股將有表現機會，投信人士表示，加權指數短線應仍受基本面支撐及產業趨勢利多，基於大盤...

日本新生銀行公告全賣日盛金 估賺75億日圓

日本新生銀行今（24）日正式公告全數參與富邦金（2881）公開收購應賣，以每股13元出清全數13.38億股，預計可挹注貢...

台積電大跳水 台股跌182點開在15,994點

美股四大指數收盤全數下跌，加上台積電（2330）受到英特爾盤後宣布斥資增建新晶圓廠影響，今（24）日領跌，以下跌23元，...

ETF籤王888 永豐全球優質吸引近萬人搶進

農曆年後國內首檔募集的永豐全球優質ETF傘型基金，23日正式獲金管會核准成立，受惠於科技股與永續投資持續火熱，永豐投信這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。