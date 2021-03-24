快訊

航班雙向大阻塞！Ever Given擱淺運河 長榮曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股萬六震盪 加權指數認購權證熱

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

台股今（24）日在美股修正、台積電（2330）跳空開低下，指數在「萬六」整數關卡附近震盪，盤中跌逾150點，帶動盤中權證成交金額來到22.19億元，占大盤成交金額比例為0.93%，在多空交戰下，連結加權指數（IX0001）的台股指凱基07購27（083149）成為盤中交投最熱絡的權證。

由於加權指數早盤一度跌破16,000關卡，加上權王台積電受到英特爾宣布斥資增建新晶圓廠影響，創下牛年新低價，市場投資人轉為謹慎，連帶使今日盤中認購權證成交金額比例降至在90%之下，達88.18%；而認售成交金額則攀升至11.82%。標的股權證金額前五名為台積電、群創（3481）、加權指數以及鴻海（2317）。

展望後市，元富投顧認為，短期間，大盤處在區間震盪，市場一來擔心美國公債殖利率跳升導致科技股重挫，資金轉向傳產金融，再者也密切提防美國科技股走強，市場資金又快速撤出傳產股，並轉向電子股，因此呈現相對不安定的氣氛，加上當沖盛行助漲助跌，股價的波動性就變得非常大，操作上建議朝向具有基本面佳、籌碼也相對穩定個股布局。

台積電

延伸閱讀

後疫情時代加速數位轉型 台5G大廠外銷訂單暢旺

富邦期貨：台積電ADR盤後重挫 台股恐受拖累

英特爾宣布與台積電合作 同時擴大晶圓代工業務

台積電ADR盤後重挫4% 英特爾將斥資創晶圓代工事業

相關新聞

台股萬六震盪 加權指數認購權證熱

台股今（24）日在美股修正、台積電（2330）跳空開低下，指數在「萬六」整數關卡附近震盪，盤中跌逾150點，帶動盤中權證...

航運三雄大跌是拉回整理或海水退潮 投資人搶當航海王還來得及？

受到海運市場缺櫃缺艙的影響，讓國際運價不斷走揚，航運股也受惠於此。

台股高檔整理 法人：抓住永續商機為王道

時序即將進入除權息旺季，預期高殖利率個股將有表現機會，投信人士表示，加權指數短線應仍受基本面支撐及產業趨勢利多，基於大盤...

日本新生銀行公告全賣日盛金 估賺75億日圓

日本新生銀行今（24）日正式公告全數參與富邦金（2881）公開收購應賣，以每股13元出清全數13.38億股，預計可挹注貢...

台積電大跳水 台股跌182點開在15,994點

美股四大指數收盤全數下跌，加上台積電（2330）受到英特爾盤後宣布斥資增建新晶圓廠影響，今（24）日領跌，以下跌23元，...

ETF籤王888 永豐全球優質吸引近萬人搶進

農曆年後國內首檔募集的永豐全球優質ETF傘型基金，23日正式獲金管會核准成立，受惠於科技股與永續投資持續火熱，永豐投信這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。