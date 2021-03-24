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台股萬六震盪 加權指數認購權證熱
台股今（24）日在美股修正、台積電（2330）跳空開低下，指數在「萬六」整數關卡附近震盪，盤中跌逾150點，帶動盤中權證成交金額來到22.19億元，占大盤成交金額比例為0.93%，在多空交戰下，連結加權指數（IX0001）的台股指凱基07購27（083149）成為盤中交投最熱絡的權證。
由於加權指數早盤一度跌破16,000關卡，加上權王台積電受到英特爾宣布斥資增建新晶圓廠影響，創下牛年新低價，市場投資人轉為謹慎，連帶使今日盤中認購權證成交金額比例降至在90%之下，達88.18%；而認售成交金額則攀升至11.82%。標的股權證金額前五名為台積電、群創（3481）、加權指數以及鴻海（2317）。
展望後市，元富投顧認為，短期間，大盤處在區間震盪，市場一來擔心美國公債殖利率跳升導致科技股重挫，資金轉向傳產金融，再者也密切提防美國科技股走強，市場資金又快速撤出傳產股，並轉向電子股，因此呈現相對不安定的氣氛，加上當沖盛行助漲助跌，股價的波動性就變得非常大，操作上建議朝向具有基本面佳、籌碼也相對穩定個股布局。
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