台股高檔整理 法人：抓住永續商機為王道

時序即將進入除權息旺季，預期高殖利率個股將有表現機會，投信人士表示，加權指數短線應仍受基本面支撐及產業趨勢利多，基於大盤維持高檔整理，投資策略應更重視股息及價值面選股，搭配最符合全球趨勢的永續投資概念，可選擇永續發展高股息基金參與現階段的台股市場。

富邦投信投資處資深副總余美香說，台股近期在美股拖累下一路向下，上周五(19日)跌破月線。展望後市，台股本周可能繼續面臨整理格局，但時逢投信季底作帳旺季，且近期個股輪動迅速；加上美元指數轉強、新興市場貨幣表現受限，外資3月以來賣多於買，大型權值股表現可能受制，指數近期預料呈現區間整理。

惟就中長線來看，余美香說，全球經濟展望仍朝向復甦，聯準會將持續實行寬鬆財政政策與貨幣政策以支撐經濟成長表現，加上金融市場流動性充足，美股中期將為震盪偏升的格局。台股接下來為第1季財報公布密集期，預料資金將在大盤震盪之際，持續流向中小業績股和高殖利率股；台股挾國內資金充沛、經濟基本面穩步回升等優勢，可望持續獲支撐。

台灣由於產業利多等大趨勢不變，科技業位居關鍵戰略地位，持續受惠於國際供應鏈轉單效益，觀察1月台灣出口值達342.7億美元，創歷年單月新高，在終端需求及半導體缺貨潮不變下，台灣出口表現有望延續暢旺，再加上疫情緩和有助於內需消費表現，企業獲利展望維持正面不變，仍提供台股中長線支撐。

此外，隨著永續已成新顯學，台灣ESG/永續主題基金(ETF)在總基金資產的占比約有2%左右，在亞洲居冠。台灣於2019年開始發行ESG/永續主題基金，2020年開始相關主題基金檔數有明顯的增長，顯示台灣投資人對於永續概念的認同。

因此，整體而言，余美香指出，儘管短線台股可能受美股下跌而有震盪，但應屬暫時性市場反應，待台股指數整理過後，拉回反而是再次逢低布局機會。在台灣利基產業優勢不變，加上企業獲利展望正面，中長線持續看佳。可挑選同時具備「永續」及「高股息」概念的標的，如富邦台灣永續發展高股息基金，主要布局具備產業利基類股(如半導體、數據中心、居家/遠距工作、伺服器等板塊)，以及估值相對低、股利率相對較佳者，以期在台股指數居高且類股輪動之際，能獲得較多的表現空間與下檔支撐。