快訊

遭福原愛視訊離婚 江宏傑備受打擊私下數度淚崩

雨來了！滴滴都珍貴 全台各水庫啟動人工增雨

美債彈升不怕 投信：歷史經驗 美股多數正報酬

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美國十年期公債殖利率走升，依市場預估，今年有機會看到殖利率升至1.5%之上，引發投資人擔憂央行貨幣政策將轉向的疑慮，導致近期全球股市大幅震盪，投信表示，統計2009年以來殖利率上揚期間，美股多數正報酬因此，殖利率強彈造成股市下跌時，反而是不錯的進場時點。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，聯準會主席鮑爾淡化通膨風險，表示近期殖利率上揚反映市場對經濟前景的信心，並重申通膨暫時的上揚，不足以刺激升息，且聯準會將維持當前的購債速度，直到經濟進一步取得實質進展。另一方面，殖利率彈升的主要原因反映的是景氣動能改善。

蘇聖峰說，2月以來，成長類股如科技股獲利了結賣壓大，主要反映美債殖利率上揚帶來潛在的評價面修正，從基本面來看，多數經濟數據仍在改善中，各產業與國家企業獲利持續上修，料股市震盪後向上機率仍高。另一方面，疫苗生產量與施打漸漸追上甚至超出預期，各國疫情有望好轉，經濟衝擊將降低，美股財報季告一段落，一路上修至正成長，最終打敗預期比例高達80%，因基期因素，今年前兩季獲利成長率預估分別高達20%與45%。

蘇聖峰表示，就產業表現分析，科技需求仍佳，手機、NB及PC、資料中心伺服器等未見顯著變化，僅車用晶片短缺問題影響股價動能，相關個股2月下旬走弱；估計影響產能至少一季以上，原預估2021年全球車輛銷售成長10%、電動車銷量成長35%~40%等可能有下修風險。綠能相關類股高檔波動增大，後續投資風險需留意。電商支付消費相關在2月份呈現先上後下，波動受加密貨幣影響較大，觀察零售銷售等數據多在緩步回溫中，產業前景穩健成熟，逢回檔可伺機加碼。

殖利率 通膨

延伸閱讀

元大金配息1.2元 殖利率5.4%

晶圓雙雄齊彈 外資轉買聯電、續倒貨台積電

投信持續買超 重押海空運四傑

道瓊早盤跌逾300點！Fed宣布SLR到期不續 推升殖利率

相關新聞

台積電大跳水 台股跌182點開在15,994點

美股四大指數收盤全數下跌，加上台積電（2330）受到英特爾盤後宣布斥資增建新晶圓廠影響，今（24）日領跌，以下跌23元，...

歐美股收低 投顧：台股短線恐震盪

憂拜登政府增稅，美股收低，道瓊指數跌308.05點；憂疫情再起，影響經濟復甦，歐股收低；台股23日收跌，投顧認為，短線恐...

生技股利多 買盤卡位

台股昨（23）日受制於高檔調節賣壓湧現，早盤衝高後壓回收小黑，市場資金持續良性輪動，貨櫃、面板等族群漲多拉回，近期利多題...

AES股價急漲 外資喊中立

新普小金雞AES-KY（6781）22日上市大漲，一舉躍為電池模組股王，但外資摩根大通證券認為，AES股價上漲過快，本益...

新台幣早盤貶5.6分 一度觸及28.538元

新台幣今（24）日早盤以28.51元兌1美元，貶值2.8分開出；台股早盤也開低重挫，股匯雙殺，新台幣早盤一度觸及28.5...

富邦金可望收購 日盛金開盤漲幅逾3.8%

富邦金 （2881）昨(23)日公布，公開收購日盛金（5820）的收購條件已成就，今（24）日股市開盤，富邦金股價衝高到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。