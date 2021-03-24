英特爾將蓋晶圓廠 台積電571元開盤、重跌23元

英特爾（Intel）23日宣布將以200億美元在亞利桑那州Ocotillo興建兩座新的晶圓廠，台積電（2330）ADR盤後一度下跌4%，台積電今(24)日早盤跳空開低，以571元開出，重挫23元，市值大減5,963.99億元至14兆8,062.58億元，跌破15兆元。

英特爾將興建兩座新的晶圓廠，且建立晶圓代工業務為其他公司製造晶片，市場認為，將與台積電直接競爭，不過，英特爾同時表示，將把一些所需晶片交由台積電代工，但是多數將保留在自家生產。

台積電ADR周二下跌近2%，收在114.89美元，較台北交易股票溢價10.1%；英特爾盤後宣布將增建新晶圓廠，台積電ADR一度重挫4%，台積電今日以571元開低，失守季線，盤中跌勢略減，股價回至582元，下跌12元，早盤跌幅2.35%。