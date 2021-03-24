台積電大跳水 台股跌182點開在15,994點

美股四大指數收盤全數下跌，加上台積電（2330）受到英特爾盤後宣布斥資增建新晶圓廠影響，今（24）日領跌，以下跌23元，開在571元，導致台股開盤下跌182.63點，開在15,994.96點，早盤在鴻海（2317）翻紅、聯發科（2454）走揚帶動下，指數重新站回「萬六」關卡。

在美股方面，由於歐洲面臨第三波疫情回擊，多國宣布擴大防疫措施，拖累疫情受害股如旅遊、航空等全面重挫，加上大型基建與加稅計畫存尚未明朗，使市場觀望氣氛濃厚，拖累整體股市表現弱勢，其中小型股羅素2000跌幅達 3.5%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數（00668）下跌308點，或0.94%，收在32423點；標普500指數下跌30點，或0.7%，收在3910點；Nasdaq指數下跌149點，或1.12%，收在13227點；費半指數下跌83點，或2.7%，收在2994點。

展望後市，統一投顧認為，先前美債殖利率走高，對市場形成壓力；加上美國又宣布不再放寬SLR，以及將對企業加稅，使得美股走勢劇烈震盪，連帶拖累台股表現。考量目前市場關注本週聯準會主席鮑威爾及財政部長葉倫的談話，以及美國總統拜登的首次記者會，投資人態度將轉為謹慎觀望，預期台股將持續於月線上下震盪、區間整理格局。