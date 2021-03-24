台積電開盤跌23元 法人：仍看好後市

英特爾(Intel)新任 CEO Pat Gelsinger 重申 Intel 將保留自己的晶圓廠，也將通過在美國境內建設新的製造廠，大規模推動最新技術的能力。台積電（2330）ADR盤後下跌逾4%，台積電開盤571元，下跌23元，群益投顧表示，台積電競爭力優於同業，高階製程市占率高，仍看好台積電後市表現。

群益投顧表示，Intel 不是第一次跨入晶圓代工的領域，成功是否仍需時間的驗證，但 Intel新任執行長提出的製程開發進度與代工業務規劃，恐讓市場針對 Intel 未來委外代工的進度，以及高階製程晶圓代工的未來競爭的態勢恐將會有更加保守看法，對高階製程獨大的台積電相對會比較負面。

但群益投顧說，現在全球晶圓代工 7nm 以下量產只有台積電和 Samsung，台積電的良率又高於競爭對手，因此，全球需要先進製程的產能僅台積電能夠提供。台積電預估今年半導體產業年成長8%( 不含記憶體部分 ) ，Foundry 則為年增長大於10%。台積電今年成長動能來自 5G 和 HPC 需求增加，以及 7/5nm 製程營收貢獻上揚。