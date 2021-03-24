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台指期開盤跌百點 台積期貨跌13元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期今(24)日開盤為16,019點，下跌100點；台積電（2330）期貨近月合約開盤581元，下跌13元。

昨日美股四大指數跌幅介於0.76~2.71%，費辦指數跌幅2.71%為最大。台積電ADR收盤下跌1.95%，但盤後跌幅擴大超過4%，聯電（2303）ADR下跌1.29%，日月光（3711） ADR跌1.67%。

統一期貨表示，外資現貨賣超53億，期貨部分減少1,024口，淨空單-25,977口，十大交易人與特定法人合計賣出408口。週選支撐與壓力區落在16,000至16,300之間，P/C Ratio降至1.09，整體籌碼中性看待。

統一期貨說 ，受惠於遠距商機與Work from home需求，台灣2月外銷訂單 425.95 億美元，年增率 48.5%，2月外銷訂單表現亮眼，未來展望樂觀。基本面支持下，有利台股長線多頭，投資人可帶拉回偏多布局。

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