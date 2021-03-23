買零股也能拿！這幾間公司紀念品最夯

去年財報在3月31日須完成公告，多數上市櫃公司董事會會決定股東會召開日期，投資人也關注今年股東會紀念品，目前已有10餘家公司股東會紀念品被視為超值而值得買零股取得。

根據股市觀測站公告 ， 已有不少公司決定股東會日期，並且公告今年度擬發送的股東會紀念品，在股東會最後過戶日前，許多投資人考慮買進零股以取得這些股東會紀念品。

例如，被認為品質及價值均佳的聯電（2303）擬送給股東角落小夥伴帆布包，對年輕世代投資人相當具吸引力；金控公司股東會紀念品向來被視為對股東們最有心，永豐金擬送給股東們一份寬庭時尚旅行毯；銀髮族向來是股票長期持有者 ，中天的養氣人蔘精華飲包（6入）及中纖的日月養生滴魚精就很對股東們胃口。

此外，從持有成本考量，這類投資股東首先喜歡挑股價位階為中低價的公司，以免遇上股市回檔，即使買零股損失都可能大過股東會紀念品價格，以1股零股價格+通常20元交易成本為主要考量下，目前公布股東會紀念品：東元的摩斯／摩雅樂餐飲兌換卡及東鹼的彈跳真空保溫瓶。

其他如中石化的真空不銹鋼隨身瓶、友達的台灣產製真空包裝白米600公克、茂訊粉彩一壺四杯、中工兩用野餐保冷袋、達欣工真空mini保溫瓶、友訊鍋寶鮮匯玻璃碗（4入/盒）及達方妙管家懷特保溫杯。

券商人士表示，部分公司還是會發送股東會紀念品給股東，多數公司也針對即使是零股持有股東也給予股東會紀念品，但除了要主動向公司股務單位或股務券商索取股東會通知書外，尤其一定要參與股東會議事的電子投票，才能具資格領取股東會紀念品。

上市櫃公司仍會陸續公告股東會時間與有無紀念品、紀念品內容，投資人可到股市觀測站的公告項目去查詢，把握最後過戶日前的買進時機。