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外資破格追蹤！瑞信喊買力積電 目標價83元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
力積電董事長黃崇仁。報系資料照
力積電董事長黃崇仁。報系資料照

興櫃股向來不是外資戰場，但潛力強大股可能讓外資「破格」率先追蹤。瑞士信貸最新出具力積電（6770）的首評報告，認為力積電受惠晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）產能滿載，但成熟製程需求龐大，使其營運大幅受益於供不應求的漲價循環，今年晶圓收入看增34%，毛利率挑戰40%；給予「優於大盤」評級，目標價83元。

利多激勵力積電23日股價走強，早盤大漲6%後，盤中收斂又重新擴大漲5%。而力積電掛牌後，一度來到90元高價，值得追蹤外資目標價會否進一步上調。

瑞士信貸表示，力積電有別於其他代工業積極投入先進製程，長期以來，公司致力於8吋、12吋等成熟製程，且在多數廠商將製程升級採用銅材料，力積電仍使用鋁製程，成本較同業低了三成之多。在當前驅動IC、電源管理IC及CIS等主流應用倚重成熟製程，力積電技術能量獲得高度關注。

瑞信推估，今年8吋及12吋晶圓供給分別增加4%、6%，但近年需求複合成長達7%，與此同時，台積電和聯電成熟製程都已經滿載，亟需其他代工廠的支援。力積電受惠此趨勢，今年晶圓收入預估成長34%，出貨提升25%，ASP成長一成以上，毛利率挑戰40%。

另一方面，力積電也切入利基型DRAM，專注於一線記憶體廠不太關注的低密度消費電子、車用及物聯網應用的DDR2／DDR3成熟規格，現在產業供不應求，反而也讓力積電被關注。推估今年力積電收入將成長35%，毛利率提升到45%，2022年在虛擬貨幣及AI應用擴大下，相關收入還有機會再增加5%。

對造力積電的獲利表現，瑞信預估，今明年可分別成長到4元及5.3元，增長力道強勁，因此推薦加碼。

此前上一個在興櫃市場就被「破格」追蹤的潛力股，是緯創小金雞緯穎（6669），德意志證券率先追蹤喊「BUY」，迄今有將近兩年，外資圈再無破格追蹤興櫃股的狀況。

力積 晶圓

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