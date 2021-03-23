中芯添購關鍵設備存有變數 外資搶先轉買超聯電

中芯先前傳出美國有意部分鬆綁禁令，及延長與艾司摩爾（ASML）的設備採購期，引來市場擔憂恐打亂全球晶圓代工成熟製程的市場秩序，包括聯電（2303）、世界（5347）、力積股價都因此出現回檔修正；最新消息則是中芯的設備採購恐有變數，近期大舉賣超聯電的外資，搶先在昨日轉為買超，聯電今（23）日股價開高，再朝50元叩關。

美國國會議員發函要求拜登政府勸說荷蘭政府，阻止艾司摩爾（ASML）出售深紫外光（DUV）設備給中芯，希望阻斷中芯關鍵設備來源，中芯購買DUV設備再添變數，一旦無法順利購買關鍵設備，恐將影響其晶圓代工成熟製程的布局。

法人表示，晶圓代工成熟製程產能嚴重供不應求，預估明年成熟製程的缺貨情況將更嚴重；如果中芯擴產進度因美國國會議員的意見受到影響，聯電、世界、力積等台廠的營運將可因代工價格持續上揚而受惠。

統計近20個交易日，聯電遭外資賣超56萬3,138張，是造成近期股價下跌的主因，不過外資昨日轉為買超聯電15,200張，終止連日來的賣超，加上聯電ADR周一收漲4.13%，今日股價以48.95元開高，上漲0.75元，一度拉升至49.65元，收復月線，且朝50元關卡價位叩關，盤中漲幅1.24%。