台股高檔震盪 權證量能增溫

台股今（23）日在美股走揚、台積電（2330）、鴻海（2317）走高下，呈現帶量高檔震盪，盤中權證成交金額來到28.78億元，占大盤成交金額比例為0.99%；而認購權證成交金額比例持續站在90%之上，達94.45%；而認售成交金額則為5.55%。

鴻海在電動車題材激勵下，盤中大漲1.5%，攻上波段新高，第一屆MIH平台會員大會預計3月25日登場，外資看好喊買，在買單湧入下，帶動鴻海國泰09購02（082155）成為盤中交投最熱絡的權證。

標的股權證金額前五名為鴻海、長榮（2603）、群創（3481）、台積電以及友達（2409）；而受惠於買盤追捧，鴻海、長榮、群創、廣宇（2328）、聯電（2303）、南電（8046）、乙盛-KY（5243）、萬海（2615）、金居（8358）、晶豪科（3006）等午盤前成交金額已超越昨日全日總量。

展望台股後市，統一投顧認為，雖然準會釋出持續寬鬆言論，但美債殖利率短暫回軟後，仍持續緩步攀升；加上美國不再放寬補充槓桿率（SLR），使得國際股市走勢劇烈震盪。考量本周市場將高度關切，美國Fed主席鮑爾及財政部長葉倫的談話及美國總統的首次記者會。預期台股將持續於月線上下震盪、區間整理格局。操作建議選股優於選市，個股汰弱留強，留意具有殖利率題材及報價上揚的類股，如航運、金融、塑化、工具機、面板、記憶體、鋼鐵及高爾夫等。