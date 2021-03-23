AES-KY還能買嗎？外資喊中立、投顧喊加碼

新普小金雞AES-KY（6781）22日一上市就登上電池模組股王，後市龐大的成長動能備受看好，但外資看法卻有不同「異」見，摩根大通出具AES的首次評等報告，認同資料中心備援電池（BBU）和二輪電動車電池（LEV）是未來兩大動能，然公司股價掛牌就噴漲，本益比一舉衝破19倍，不建議過度追高，只給予不看多也不看空的「中立」評級。

相反地，國內投顧幾乎一面倒持續喊進，兩大投顧最新出具AES首評報告，一致認同公司獲利將飛快成長，在去年每股純益（EPS）繳出14元的亮眼成績，法人推估，AES今年進一步成長到18-20元，2022年挑戰25-26元，一家給予「增加持股」評等、目標價500元，另一家也給予「買進」評等，目標價區間450-506元。

AES 23日早盤持續攻高，一度漲到480元新高，但隨即湧現賣壓，股價大幅擺盪。

摩根大通指出，受惠LEV及BBU商機強勁成長，AES善用營運槓桿，2020-2022年總營收和EPS預期複合成長35%、33%，今明年EPS挑戰21元、24.9元。且更長線來看，工業自動化、通訊基地台及工業BBU的應用需求進一步爆發，有望為AES營運的新引擎。

具體而言，摩根大通推估，AES去年來自LEV的營收有51.5億元，總營收比重達82%，2020-2022年複合成長率可達32%，超越過去25%的平均增速。

這主要受惠新冠肺炎推動e-bike及高階自行車發展，AES掌握客製化電池、一站式解決方案及滿足全球規格的優異製造技術。LEV是碎片化的市場，但AES 2019年已在整體及高階市場拿下2%、22%的市占率，後續份額不斷擴張，所帶來的獲利效益，2021-2022年推估對毛利率及毛利潤貢獻達30%、70%。

BBU方面，摩根大通預估，AES去年有11.5億元的收入，營收比重約18%。2020-2022年資料中心伺服器建設需求成長10-15%，BBU更優化的運作效率及彈性快速取代傳統電池，AES相關收入預期複合成長47%，對於毛利率及毛利潤的貢獻估計為52%、30%。

但摩根大通也補充，上述成長動能已差不多反映在AES的股價，現本益比高達19倍，電池模組廠平均的本益比在17至21倍間，代表AES已經不便宜。若要納入更長線的工業自動化等潛在收益，時點也太早，因此不建議投資人追高。

投顧則認為，2020-2023年BBU產值將複合成長76%，AES拿下兩家美系客戶，訂單持續增加，配合BBU均價提升，同期AES收入將複合成長81%。LEV電池模組複合成長31%，2022年EPS挑戰25.8元，晉升「500元俱樂部」可期。