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上市櫃公司陸續公布股利政策，為什麼股市大咖不建議參加除權息？

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
很多公司的三月份營收成長居多，預料4月10日前會陸續公佈，到時候可能出現短期的高點，也是短線出貨的好時機。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
很多公司的三月份營收成長居多，預料4月10日前會陸續公佈，到時候可能出現短期的高點，也是短線出貨的好時機。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

摘要

1.作者認為目前有些個股的股價已經過度反應，不適合參加除權息

2.接下來美國的經濟數據顯示會愈趨樂觀，民間領取紓困金後，消費力道肯定加大。所以民生消費、娛樂、航空、內需產業等疫情後害股的交易會比較熱絡。

3.台股部分，作者估計很多公司的三月份營收成長居多，預料4月10日前會陸續公佈，到時候可能出現短期的高點，也是短線出貨的好時機！

客觀來說，全球股市的表現其實已經算是非常強勁了，不過也是隱約看到強中透弱的情況，當然美債10年期殖利率的攀升，造成市場擔憂通膨反撲固然是主因，但先前許多科技股的價位也確實超出預期，拉高本益比水準，所以短期利率如果有任何波動，就極為可能牽動科技類股的估值調整⋯⋯，接下來怎麼看待行情呢？

我的看法如下：

美國企業財報密集發佈時間約落在四月份，屆時獲利佳的大型科技股價格才能有所激勵，短期內有點困難。

接下來美國的經濟數據顯示會愈趨樂觀，民間領取紓困金後，消費力道肯定加大。所以民生消費、娛樂、航空、內需產業等疫情後害股的交易會比較熱絡。

台股部分，各上市櫃公司即將陸續公布股利配發和業績展望，考量稅負和任何除權除息皆不保證一定可以填權息，因此是否參加？建議先觀察股價是否先漲一波，若已經提前反應，則可以棄權息，並同時考慮未來是否仍具成長潛力，長期和短期的策略不盡相同，股價如果在相對高檔，不建議參加除權除息！

一般投資人仍然避免從眾心態：股價上漲想追買；下跌卻想追賣，所以常常會發生追高殺低，超漲和超跌現象屢見不鮮！投資行為模式還是要跳脫慣性思維，否則不易獲利呀。

我估計很多公司的三月份營收成長居多，預料4月10日前會陸續公佈，到時候可能出現短期的高點，也是短線出貨的好時機！

央行繼續緊縮房地產政策，想當然耳，可能會造成資金版圖移轉，股市和債市皆有機會吸納到。

保守型投資人不妨考慮高收益債券基金和黃金、貴金屬、公用事業、電信相關企業基金。

整體來說，股市進入某種程度的高原期，操作策略也勢必需要調整，降低持股比重，慢慢獲利了結，審慎樂觀以對。

在此提供一種短線判斷孰多孰空的方式，也就是你自己如果近期的買賣操作，假如賠多賺少，那麼就意味著市場偏空；反之賺多少賠則就意味著偏多格局，不妨試試看！

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