鴻海領漲台股 股價再創11年新高

鴻海（2317）在MIH聯盟預計3月25日首度召開合作夥伴會議、電動車題材持續發酵下，鴻海今（23）日早盤股價大漲3%，盤中高點來到每股134.50元，股價改寫11年來新高。

鴻海董事長劉揚偉透露，集團正布局2大電動車電池技術，預估今年固態電池樣品有機會亮相；他也期盼鴻海股價本益比可持續提升，讓員工薪資跟著受惠。

劉揚偉日前受邀參加台灣外籍記者聯誼會時透露，鴻海集團正在布局磷酸鋰鐵電池和固態電池等電動車電池技術，預估今年固態電池技術樣品可亮相，預期到2024年推出首款可商用化的固態電池產品。

劉揚偉表示，電動車電池材料技術非常關鍵，目前集團在固態電池技術進展持續進行，集團也正在開發電池材料技術。