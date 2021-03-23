台積電領漲 台股漲60點開在16,250點

美股走揚，帶動台股今（23）日開盤上漲60.98點，開在16,250.20點，在台積電（2330）領漲回到600元大關，加上鴻海（2317）、聯電（2303）、聯發科（2454）同步走揚下，指數大漲逾百點，並且站回16,300關卡。

在美股方面，美債殖利率下降，特斯拉、蘋果等科技股領軍上漲，盤中時段，拜登政府考慮再端3兆美元新刺激計畫消息傳出後，四大指數齊揚。

終場道瓊指數上漲103.23點，或0.32%，收32,731.2點；標普500指數上漲27.49點，或0.70%，收3,940.59點；那斯達克指數上漲162.31點，或1.23%，收13,377.54點；費城半導體指數上漲66.18點，或2.20%，收3,077.55點。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，隨著國際美元走強的預期以及外資從年初至今持續賣超，市場近來對籌碼面的疑慮被放大，從短線來看，大盤短線內可能延續震盪走勢。近期，去年第4季財報及價格調漲等狀況主導了各類股表現，包括面板、PC與航運等類股走勢強勁，塑膠、造紙等原物料表現則相對弱勢。

面對近日股市波動，由於疫情改變了許多產業的供需結構，而在疫情趨緩後的產業供需變化將是最需要觀察的重點，也將是影響當前投資人信心的主要變數。在投資布局上，建議應優先留意類股基本面在後疫情時代的變化，以及產業結構是否出現中長期的改變，在波動中伺機汰弱留強，並以調整持股水位的方式因應利率走高等系統性風險。