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台指期開盤上漲86點 台積電期貨開盤漲4元
台指期今(23)日開盤16,223點，上漲86點；台積電（2330）期貨近月合約開盤597元，上漲4元。
昨(22)日終場美股收盤四大指數均呈現上漲，漲跌幅介於0.32%至2.2%，費半指數漲幅最大，台積電ADR上漲3.12%，聯電（2303）ADR上漲4.13%。
統一期貨表示，昨(22)日外資現貨賣超50億，期貨部分增加2,440口，淨空單-24,953口，十大交易人與特定法人合計買進4,445口。週選支撐與壓力區落在15,900至16,400之間，P/C Ratio升至1.13，整體籌碼中性看待。
統一期貨說，雖然目前台股技術面轉差，但月線在本周扣抵值將從高點回落，只要指數能在扣抵值下行的時間點順勢往上墊高，月線斜率將逐漸翻揚。投資人可多加留意，待指數拉回逢低偏多布局。
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