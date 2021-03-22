富邦金公開收購日盛明截止　富邦喊話股東參與應賣

富邦金公開收購日盛金，將於明天3月23日下午3時30分截止。富邦金今晚特別對外喊話，希望尚未參與應賣的日盛金股東，把握時間參與應賣。

富邦金以每股13元公開收購日盛金在外流通的過半數股權，公開收購日盛金的普通股截止日期至3月23日下午3時30分，欲參與應賣日盛金的股東，可以依公開收購說明書中所計載的臨櫃、電話或網路申請應賣，儘速辦理應賣手續

富邦金表示，若本案公開收購條件順利成就，預計於3月30日前支付收購對價予參與應賣的日盛金股東，後續將依各項法令規定以相同價格為現金合併對價吸收合併日盛金控，取得未參與應賣股東的其餘股份，其取得對價的時間點，將晚於參與本次公開收購的股東。

另股東因參與公開收購應賣，或選擇參加後續合併所可能產生的相關稅賦也不相同，建議日盛金股東應就其個別投資狀況，洽詢專業稅務顧問。

富邦金控重申，本案公開收購價格經獨立第三方會計師評估合理，是以公平且一致性的條件，提供日盛金大小股東實現投資獲利的機會。可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲日盛金控股東響應，把握最後公開收購期間參與應賣。