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廣穎去年每股純益1.15元 擬配息1元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體品牌暨模組廠廣穎(4973)公告2020年正式財報，去年合併營收43.70億元，年增13.7%，全年獲利達0.73億元，毛利率12.6％，營業毛利5.49億元，每股純益1.15元；董事會決議通過配發每股1元現金股息。

廣穎去年第4季合併營收12.32億元，季增5.6％、年增15.0％；單季稅後純 益 0.26億元，年增三位數達107.7％，表現不俗，主要貢獻來自固態硬碟（SSD）及DRAM銷售暢旺、全球電商市場市占不斷提升。

廣穎表示， 去年一整年雖受疫情影響，通路經濟活動諸多停滯，但相對的宅經濟商機卻趁勢崛起，使電商購物市場持續擴大，廣穎於全球電商市場市占率不斷提升；同時，因在家上班、遠距教學、遊戲電競等需求，也帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，使SSD及DRAM需求暢旺，持續正向發展。

此外 ，廣穎近年逐步降低新興市場銷售比重，轉而進攻美國、歐洲、日本等先進國家市場，逐步調整營運體質。同時，展開多角化經營策略，積極耕耘「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域，持續挹注營運績效。

展望今年，廣穎表示，將持續在全球各市場深耕經營，並讓各產品線均衡發展，堅守優異的產品品質與發揮產品設計的深厚實力，以自有品牌行銷全球；公司不以盲目擴充市場為目的，而是以品牌創新領導市場之技術服務、發掘及推廣高附加價值產品，以高品質的產品、領先的技術團隊、良好的服務及完善的管理迎接未來更多的挑戰。

廣穎 電商

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