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專家：美債震盪反彈 人民幣匯率繼續盤整

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
交通銀行台北分行預估，人民幣對美元短線盤整機率高。（本報系資料庫）
交通銀行台北分行預估，人民幣對美元短線盤整機率高。（本報系資料庫）

交通銀行台北分行今（22）日發表人民幣周評指出，上周為全球超級央行周，市場聚焦放在美國聯準會利率決策會議。會後聲明一如預期並未採取任何新的政策行動，但樂觀看待美國經濟復甦，大幅上修今年經濟成長和通膨預期。儘管聯準會主席鮑威爾為了減輕外界對收緊刺激政策的疑慮，持續鴿派表態，卻未能阻止美債殖利率曲線陡峭攀升。

上周五（19日）聯準會也宣布對於放鬆銀行間準備金的補充槓桿率（SLR）政策，月底到期不再展延續作。聞訊再度讓10年期美債殖利率測試1.743%的上方壓力，最後漲幅收斂至1.726%，在近14個月高點附近徘徊；美銀行類股應聲倒地，道瓊平盤下遊走收黑。

匯率方面，資金受美債持續上行加大吸引，人民幣匯率承壓漲勢受阻，從年初低點6.5625元兌1美元反彈後，上周繼續在6.5元附近的支撐價位震蕩。雖中美兩國官方於美國阿拉斯加進行高層會談，初步缺乏共識，但對人民幣無太大影響。最終離岸人民幣對美元（USDCNH） 周線貶值約131點，收在6.5093元，貶幅0.20%；在岸人民幣對美元（USDCNY）周線小幅走低約109點，以6.5045元作收，貶值幅度0.17%，已連續四周下跌。

境內貨幣市場上周持續寬鬆的態勢不變，市場資金依舊充沛，但受季底因素影響，大行出資意願減弱，短天期跨季度資金利率上行，加上公開市場纍計零投放，季末機構交稅走款及金融債繳款壓力，會對流動性產生較大擾動。

有別於在岸人民幣，周間離岸人民幣市場則因中資港行及倫敦盤歐系大行聯袂積極承做美元／人民幣換匯交易，長天期人民幣需求旺盛，中國人民銀行公告本周四（25日）在香港招標發行6個月人民幣央票50億，導致境外價格居高。

從銀行間資金價格觀察，代表境外的香港人民幣拆放利率（CNH Hibor）飆高與境內上海人民幣拆放利率（Shibor）出現明顯價差，境外市場出現短率高於長率的倒掛情況。預期境外跨季人民幣流動性將會越趨緊俏，利率易漲難跌。

人民幣匯率 美國聯準會

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