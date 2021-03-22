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台積電回神 台股漲118點收16,189點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股今（22）日開低走高，午盤在台積電（2330）回神下，指數攻高，不過盤中震盪加劇，高低點差距252點，終場加權指數上漲118.98點，收在16,189.22點，收復10日線以及月線，成交量達3,322.01億元。

在國際股市方面，美股期貨漲跌互見，使亞洲股也呈現兩樣情，上證、台股走揚，漲幅在0.7%以上；而港股、日股、韓股則壓在盤下，又以日股跌約2%跌幅最重。

盤面上，權值電子股回神，台積電今日早盤回測季線，最低一度來到586元，隨後買盤推進，終場上漲2元，收在593元；而鴻海（2317）今日持續攻高，成功封閉跳空缺口，上漲6.5元，收在130元；而聯電（2303）也出現止跌反彈，不過聯發科（2454）則壓在盤下。

此外，面板、航運族群也受惠報價上揚，帶動今日表現亮眼，面板的群創（3481）攻上漲停板，續創波段新高，友達（2409）也上漲4.7%；航運的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）也紛紛攻上漲停板。

展望後市，宏遠投顧副總經理陳國清指出，以近期台股類股輪動結構來說，美國1.9兆美元紓困方案通過、各項產品都在漲價、美國可能增加鐵路及公路基礎建設，對原物料需求增加，將會推升通膨，處在股價位階及本益比較低、獲利大幅成長的運輸類股及原物料股、受惠於利率上揚的金融股、少數股價低估的電子股及傳產股有利，股價可能表現較佳，預期資金會轉進到這裡來，不再獨厚高波動性的高本益比個股。

台積電 台股

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