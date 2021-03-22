快訊

直播／AZ疫苗接種感想 陳時中下午2時說明

比預期冷！4縣市下探10度 氣象局發布低溫特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海布局電動車外資喊讚 重申加碼目標價上調至168元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照

鴻海（2317）第一屆MIH平台會員大會預計3月25日登場，外資有關鴻海跨足電動車領域的報告陸續發表，最新美系外資報告看好鴻海布局電動車具有製造優勢，重申加碼評等，目標價由130元上調至168元。

鴻海今（22）日為多頭領軍指標，早盤以124元開出，上漲0.5元，股價開高走高，一度拉升至129.5元，盤中漲幅逾4%，集團股中廣宇（2328）、正達（3149）、乙盛-KY（5243）、鴻準（2354）等具電動車題材公司也是上漲表現。

美系外資表示，鴻海可發揮在模具、成型上的優勢，切入電動車機構件、金屬件和底盤製造等，金屬機構件占電動車總成本約15%；美系外資認為，鴻海在金屬機構建和底盤的潛力遭市場忽略。

美系外資指出，鴻海積極推動MIH聯盟，預估2025年鴻海將可出貨110萬輛電動車，約挹注營收350億美元，毛利率上看18%，占企業獲利比重約三成；美系外資重申鴻海加碼評等，目標價調高至168元。

鴻海 電動車 外資

延伸閱讀

福斯平價電動休旅將席捲全球！ID.4預計年中起交付各重點市場

純電車i4、iX全力助攻　BMW力拼電動車銷售佔比達50%！

鴻海接棒多頭司令 台股創3月以來新高

上千企業加入MIH聯盟 鴻海將大啖電動車商機？但還缺這關鍵

相關新聞

鴻海布局電動車外資喊讚 重申加碼目標價上調至168元

鴻海（2317）第一屆MIH平台會員大會預計3月25日登場，外資有關鴻海跨足電動車領域的報告陸續發表，最新美系外資報告看...

KY新股蜜月熱 證交所董座：今年還有六家申請IPO

雖然KY頻頻爆雷，但今（22）日又一家KY公司掛牌上市！新普轉投資公司AES-KY（6781）今以每股168元掛牌上市後...

股息題材發酵 「高殖利率概念股」躍居盤面交投亮點

逐漸接近股東會與除權息旺季，高息題材陸續在台股盤面發酵，帶動近來以台灣高股息為主的ETF表現強勢，續創掛牌新高，連動相關「高殖利率概念股」成為市場多頭買盤及存股族關注焦點，躍居盤面交投亮點。

瑞薩火災 法人：對台股MCU廠商助益暫有限

Renesas（瑞薩）位於日本茨城縣的廠區火災，國內大型法人機構指出，火災影響區域為N3廠（12吋產線），11台設備受影...

台股小跌4點 開在16,065點

台股今（22）日開盤下跌4.74點，開在16,065.50點，在鴻海（2317）、聯電（2303）、長榮（2603）等帶...

短線台股回檔機率不小 財報、價格調漲主導類股走勢

針對近期盤勢，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，美國利率走揚不只壓抑科技股表現，國際美元走強的預期，年初至今的外資不停的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。