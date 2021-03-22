鴻海布局電動車外資喊讚 重申加碼目標價上調至168元

鴻海（2317）第一屆MIH平台會員大會預計3月25日登場，外資有關鴻海跨足電動車領域的報告陸續發表，最新美系外資報告看好鴻海布局電動車具有製造優勢，重申加碼評等，目標價由130元上調至168元。

鴻海今（22）日為多頭領軍指標，早盤以124元開出，上漲0.5元，股價開高走高，一度拉升至129.5元，盤中漲幅逾4%，集團股中廣宇（2328）、正達（3149）、乙盛-KY（5243）、鴻準（2354）等具電動車題材公司也是上漲表現。

美系外資表示，鴻海可發揮在模具、成型上的優勢，切入電動車機構件、金屬件和底盤製造等，金屬機構件占電動車總成本約15%；美系外資認為，鴻海在金屬機構建和底盤的潛力遭市場忽略。

美系外資指出，鴻海積極推動MIH聯盟，預估2025年鴻海將可出貨110萬輛電動車，約挹注營收350億美元，毛利率上看18%，占企業獲利比重約三成；美系外資重申鴻海加碼評等，目標價調高至168元。