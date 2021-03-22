KY新股蜜月熱 證交所董座：今年還有六家申請IPO

雖然KY頻頻爆雷，但今（22）日又一家KY公司掛牌上市！新普轉投資公司AES-KY（6781）今以每股168元掛牌上市後就翻倍大漲至最高467元 ，蜜月期亮眼。今日上午立委關心今年還有多少家海外公司打算來台採KY方式申請第一上市IPO？台灣證交所董事長許璋瑤表示，今年還有六家送件申請IPO，但是並不一定全部會過。許璋瑤強調，KY公司平均本益比常在26~28倍，高於一般上市公司的23倍，代表「投資人對KY並沒有灰心」。

立法院財政委員會今（22）日針對第一上市（KY）公司問題進行專案報告，證交所董事長許璋瑤表示，KY公司不乏每股配股4~5元以上的公司，尤常本益比常在26~28倍以上，比一般上市的23倍還要高 ，因此並沒說它不好，顯示投資人對KY股並沒有灰心，還是會配合主管機關繼續推動KY來台上市，對於KY公司的態度也是跟所有上市公司是一視同仁。

目前雖然有20家公司因九大預警指標異常被納入專區，但只有15檔是因財務異常，另外像是矽力-KY（6415）股價還在2300元、世芯-KY（3661）（股價）還在900元以上，是因為漲太多被列在財務預警專區。立委羅明才問今年KY要IPO的公司家數有多少？許璋瑤回應，大約有六家來送件，但還需要審核，不一定會過。

矽力-KY今早股價重挫約5%，盤中已正式失守2300元，一度高低點相差145元，挫低至2180元；世芯-KY仍在900元之上，但是同樣下跌一度超過2%。

金管會今日在專案報告內容指出，直至2021年2月底止，目前國內總計有109家KY公司，其中包含上市76家、上櫃33家，所有KY公司市值已達1兆6,043億元，且自2008年開放至2019年底止，KY公司因營運所產生之獲利，於我國配發現金股利高達2,312億元，其實對我國資本市場具有一定貢獻度。不過金管會同時仍重申將做好主管機關強化監理機制的決心，從將三大面向著手。