最強掛牌新兵！AES-KY一掛牌就成電池模組股王

備受矚目的新普轉投資公司AES-KY（6781）今（22）日以每股168元掛牌上市，由於2020年繳出每股盈餘14.17元（增資前股本）獲利成績單，掛牌首日順利上演蜜月行情，盤中一度大漲超過167%，最高來到467元，不僅超越母公司新普（6121），也成電池模組類股新科股王。

在AES-KY上演蜜月行情之下，電池模組類股同步上演慶祝行情，早盤包含新普、順達（3211）、加百裕（3323）股價均上漲超過1％，不過隨後在平盤上下整理。

根據AES-KY公布的財報，2020年營收63.06億元，歸屬母公司淨利達9.03億元，以加權平均股本計算，每股稅後純益14.17元，創下歷史新高紀錄，若單看去年第四季營運，單季獲利4.21億元，幾乎等於去年前三季獲利總和，單季每股盈餘大賺6.65元，一季獲利近7元，替2021年的業績留下不小想像空間。

AES-KY總經理宋維哲表示，今年營運成長動能持續看好，二輪電動車持續快速成長，美、歐、日市場自2015年至2019年間複合成長分別為30%、21%及1.8%。資料中心今年在既有客戶及新客戶加入量產出貨挹注下，預期營收占比將超過雙位數。

宋維哲表示，目前訂單能見度已經到第3季，看來訂單維持在相對高水位，台灣與大陸持續維持擴廠，今年成長動能持續樂觀。