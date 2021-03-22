電動車拚兆元營收！大摩喊鴻海樂觀目標價235元

鴻海（2317）MIH會員大會將登場，外資寄予高期待！繼美銀證券等率先上修鴻海財測，摩根士丹利進一步發布近50頁的大報告，預測鴻海2025年達成生產百萬台電動車目標，提前掌握10%的製造市場，創造高達350億美金的龐大收益，總營收挑戰新台幣7.2兆元，目標價一口氣喊上168元外資圈第一高，樂觀情境目標價更喊到235元！

此前外資圈對鴻海最樂觀的股價預測，是瑞銀證券基本、樂觀情境目標價喊160元、200元，摩根士丹利不但雙雙突破，235元也改寫過去知名外資分析師張博凱對鴻海喊的200元「天花板」，可說外資圈對鴻海電動車的想像極大，未來還有「新天價」可期。

摩根士丹利過去喊「進」鴻海，就特別出具數十頁的報告論述集團營運前景，這次同樣以高規格大談鴻海的電動車故事。鴻海目標在2025-2027年拿下電動車市場10%份額，摩根士丹利認為這個目標2025年就能達到，屆時鴻海年產出的電動車數量上看110萬台，潛在貢獻收益達350億美金。

摩根士丹利指出，鴻海要達成上述成就，現在的MIH平台就有很好的基礎，自平台發表以來，已經吸引超過1,000個夥伴加入，鴻海願景「成為電動車界的安卓」越來越具體。憑藉這些成員資源，鴻海必能達到其訴求的縮短造車流程、降低生產成本及開放資源目標，進入造車階段可望快速大量生產。

此外，摩根士丹利也特別點出，鴻海過去為蘋果代工，掌握機殼製造技術，電動車對於「輕金屬構件」和「單片式車身」有高度需求，鴻海具備相關know-how，是未來超越其他對手的一大優勢。單以這兩種構件來說，2025年就能為集團帶來46億美金的收益，2021-2025年複合成長率達105%。

摩根士丹利原先對鴻海2021-2022年獲利預測，便高於市場預估，這次給出2023-2030年電動車收益的預測及總獲利預測持續給出高標。

預估鴻海在2025年，就能靠電動車入袋1兆元的營收，總營收上探7.2兆元，且僅僅電動車，便創造高達20元的每股純益（EPS）；2030年車電收入更挑戰3.7兆元，鴻海股價飆升可期。