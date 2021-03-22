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台股小跌4點 開在16,065點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

台股今（22）日開盤下跌4.74點，開在16,065.50點，在鴻海（2317）、聯電（2303）、長榮（2603）等帶動下，多方試圖站回平盤之上。

上周五美股劇烈震盪，四大指數收盤漲跌互見。由於周五時逢衍生性商品結算的四巫日，加劇了金融市場波動性，且聯準會宣布不再繼續放寬SLR，使市場大感意外，拖累金融股首當其衝，不過科技股早盤震盪後則轉而走強，淡化債券殖利率走高的影響。

終場道瓊工業指數下跌234點，或0.71%，收在32627點；標普500指數下跌2點，或0.06%，收在3913點；Nasdaq 指數上漲99點，或0.76%，收在13215點；費半指數上漲35點，或1.18%，收在3011點。

展望後市，統一投顧指出，雖聯準會釋出持續寬鬆言論，希望能夠化解資本市場擔憂，但美債殖利率短暫回軟後，目前仍持續緩導致國際股市走勢陷入震盪，使台股上周五跳空下跌失守月線，技術線型轉差。本周市場將高度關切，美國聯準會主席及財政部長葉倫的談話，預期短期台股仍將維持在月線上下震盪整理，操作建議選股優於選市，個股汰弱留強，留意具有殖利率題材及報價上揚的類股，如金融、塑化、工具機、面板、記憶體、鋼鐵及高爾夫等。

美國聯準會 台股 殖利率

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