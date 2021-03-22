投信連15買 拚季底「收官」行情

儘管上周加權指數收黑，不過距離3月底已進入倒數計時，投信積極拚季底作帳猛買，上演「收官行情」。根據統計，投信已連續15日買超台股、累計買超金額137.26億元，創下史上第三長連買紀錄。

農曆年結束後，由於美國十年期公債殖利率揚升，引發全球資本市場動盪；台股也在外資賣壓不斷下，行情震盪加劇，投資人操作難度大為增加。不過，內資則積極護持，其中尤以投信動向最受矚目。

由於上市櫃公司去年第4季季報、與全年年報均將於3月底前陸續出爐，為規避行情的不確定，首季投信操作轉趨積極，作帳行情提前於2月下旬上演。

據統計，自2月26日起，至上周五（19日）為止，投信已連15買台股，累計買超金額137.26億元，創下台股史上投信第三長連買紀錄，買超金額則是歷年投信連十買以上買超金額的第六位，且連買紀錄還在延續中。

台股史上的投信連買紀錄，前兩名分別是：2007年6月27日至8月11日的連26買，合計買超652.61億元，居最高；其次是2007年8月3日至28日的連18買，合計買超300.35億元，排名第二。

市場專家指出，投信2月底就卯起來猛買，在即將進入季底的收穫階段，預期買超力道應不至於放緩，上演「收官行情」的機率很高，將成為支撐台股維穩的重要力道。

統計投信連十日以上買超個股，有七檔，包括：長榮航、合庫金、玉山金、緯創、力旺、長榮，以及聯詠。其中長榮航連續買超日高達21日，合庫金、玉山金也連買15日。買超張數則是以長榮、長榮航最多，分別為2.2萬張、1.4萬張。

再從近一周漲幅來看，獲投信連續買超標的漲多跌少，聯詠近一周大漲11.2%，長榮漲幅也有7.4%，可見投信拉抬股價毫不手軟，連續買超就是要鎖住獲利。