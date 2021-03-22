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四檔股票 今預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心公告，晶悅（2718）、太欣、勤崴國際股票，以及祺驊二轉換公司債，自3月22日起預收款券，並每五分鐘撮合一次，展匯科股票則是22日起預收款券並每20分鐘撮合一次。

晶悅、太欣、勤崴國際股票，以及祺驊二轉換公司債，因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自22日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

其中晶悅、太欣股票，以及祺驊二轉換公司債，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

勤崴國際股票信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

展匯科股票則自22日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

股票 櫃買中心 合一

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