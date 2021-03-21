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獨／國軍戰備月實兵明展開 陽明山出現電戰「瓦斯桶」

股市投資氛圍轉向？投信：看這個指標就知道

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

台股上周周線翻黑、月線失守，投信法人指出，這一波在全球央行積極寬鬆的資金行情推升之下，台股股價淨值比（PB）區間有上調機會，更何況與美股相比，台股PB仍相對落後，除非未來美國聯準會等三大央行資產規模年增率開始收斂，整體投資氣氛才可能開始轉向。

台股上周收在1萬6070點，全周下跌184.94點、累計跌幅1.14%。上周盤勢明顯呈現土洋法人對作，外資僅一天站在買方，其餘4個交易日全數自台股提款，上周五更大舉賣超387億元，單周外資賣超450億元，反觀投信法人則「錢進」台股，合計買超20億元，自營商累計買超12.4億元，三大法人合計賣超417億元。

永豐投顧指出，進入3月中下旬，投信進入季底作帳拼績效，中小型認養股仍有機會，但大型權值股須看外資臉色，短期內外資不回頭，權值股只能處於提款機角色，還好美股也是多空交戰，趨勢尚未確立，建議逢反彈再調節。由於台股指數日、周KD向下，逆勢難獲利，不如靜觀其變，目前為財報空窗期，市場焦點在殖利率題材，具備殖利率股攻守兼備；預期指數於1萬5800至1萬6300點區間整理。

保德信高成長基金經理人葉獻文則說，台股上周在晶圓龍頭大廠除息後貼息使得指數後繼無力，但非電族群如汽車、鋼鐵、航運、網通、光電等輪番表現，反映了市場資金明顯自科技類股特別是半導體族群，轉向傳產或是低基期族群，帶動金融、傳產指數均線呈現多頭排列。

儘管市場再度受到美債殖利率干擾，台股也難獨善其身，不過，葉獻文認為，這反而給予台股電子股漲多修正的理由，並由非電族群接棒表現，在類股輪轉之下，除了有助於多頭表現健康輪動，歷來市場大走多頭行情時，也會出現一波明顯的回檔修正，待休息過後再展漲勢。

葉獻文指出，美債殖利率因素仍會持續干擾美股與台股表現，但在基本面與全球資金條件未變之下，拉回反而都是值得布局的買點，預期此波在全球央行積極寬鬆的資金行情推升之下，台股PB區間有上調機會，況且與美股相比，台股PB仍相對落後，除非未來三大央行資產規模年增率開始收斂，整體投資氣氛才可能開始轉向。

永豐投顧則分析，雖然美國聯準會主席鮑爾及財長葉倫不認為通膨會急遽升溫，且就算暫時性的通膨也不會使得QE轉向，市場資金還是選擇抽離股債，保持部位現金水位，靜觀其變。事實上，部分新興國家因通膨升溫已經展開升息步調，如土耳其於18日升息8碼至19％、巴西在17日升息3碼至2.75％、烏克蘭則是由6％至6.5％，新興市場因通膨而升息已挑起法人敏感神經。

此外，計算一年以來（去年3月18日～今年3月18日），SOX指數漲131％、NASDAQ指數漲88％，S＆P500及道瓊上漲6成，德、英、法指數分別上漲75％、33％及61％，台股加權指數則上漲76％。永豐投顧表示，資金行情始於疫情最嚴重時，當時全球QE興起，如今疫苗接種有進度，QE結束日雖尚未看到，但可預期不會有進一步紓困案，因此資金先行逢高拔檔，保留實力等待景氣真正復甦到來再做布局。

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