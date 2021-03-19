興富發去年EPS 2.11元 擬配2元股息
興富發（2542）、潤隆今（19）日雙雙公布年報；興富發建設去年在包括總銷36.7億元「博識」、9.6億元「興富發大美」、33.4億元「興富發大禾」以及23.4億元「悅誠」等四大新案完工挹注，推升公司去年營收達244.63億元、年增2.7%，稅後純益為26.45億元、年減12.6%，每股稅後純益（EPS）2.11元，低於2019年的2.42元。
公司董事會決議配發2元現金，配發率約95%，依公司今日收盤價44.25元計算，若後續順利填息，現金殖利率為4.5%。
潤隆建設去年營收達76.56億元、年增82.3%，稅後純益1.17億元、年減82.1%，每股純益為0.32元，低於2019年的1.77元；惟公司董事會決議擬配發0.8元股利，包括0.2元現金、0.6元股票股利，配發率高達250%，惟依今日收盤價62.2元計算，若後續順利填息，現金殖利率僅0.32%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言