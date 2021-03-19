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興富發去年EPS 2.11元 擬配2元股息

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

興富發（2542）、潤隆今（19）日雙雙公布年報；興富發建設去年在包括總銷36.7億元「博識」、9.6億元「興富發大美」、33.4億元「興富發大禾」以及23.4億元「悅誠」等四大新案完工挹注，推升公司去年營收達244.63億元、年增2.7%，稅後純益為26.45億元、年減12.6%，每股稅後純益（EPS）2.11元，低於2019年的2.42元。

公司董事會決議配發2元現金，配發率約95%，依公司今日收盤價44.25元計算，若後續順利填息，現金殖利率為4.5%。

潤隆建設去年營收達76.56億元、年增82.3%，稅後純益1.17億元、年減82.1%，每股純益為0.32元，低於2019年的1.77元；惟公司董事會決議擬配發0.8元股利，包括0.2元現金、0.6元股票股利，配發率高達250%，惟依今日收盤價62.2元計算，若後續順利填息，現金殖利率僅0.32%。

興富發 營收

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