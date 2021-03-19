定期定額人氣旺 投信競推零手續費

近期市場波動大，看準定期定額投資人進場意願增，多家投信公司競推「定期定額0手續費」優惠，投資人撿便宜時機到。

據投信投顧公會最新資料顯示，截至今年1月底，國內投信發行基金定期定額人數已達54.7萬人，投資金額也攀升至54.2億元，創近五年新高紀錄，多家投信競相推出定期定額手續費優惠，新光、群益等本土投信都推出限時定期定額最優惠全系列零手續費，其他投信也有針對新開戶、生日壽星，或長期扣款的投資人，提供不同手續費優惠內容。

觀察各投信公司手續費優惠，優惠基金種類，以旗下全系列基金為主力選項，亦有少數業者針對新基金上市，或特定促銷基金為優惠對象，法人分析，定期定額適合長期投資，更適合波動大的市場，近期受到美債殖利率竄升，高估值科技股受衝擊，全球股市震盪劇增，定期定額投資，可以分散風險，避免追高殺低的人性弱點，倘若盤勢持續震盪，若不知掌握市場買賣時機，定期定額又可以做到風險控管、兼顧紀律投資，成為新手入門的最佳工具。

法人建議，投資人選擇定期定額，申購管道亦值得留意，因為不管選擇投信、銀行，或網路基金銷售平台，當基金產品相同時，申購手續費多寡，成為長期投資省成本的最終考量，特別是針對定期定額這種長期投資，零手續費長期累積下來，的確可以節省不少投資成本。

目前看來，國人選擇定期定額管道，仍以投信公司占大宗，但新竄起的基金平台亦受不少年輕人青睞，成為後起之秀，加上券商推出零股投資，不少業者針對小資族群，鼓吹定期定額買零股，使定期定額成為國人理財顯學，但對不少投資新手來說，買股畢竟風險較大，反而是定期定額共同基金較好入手。