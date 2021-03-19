三家IC設計廠不畏大盤跌 今日股價仍創新高

雖然今（19）日台股跌逾200點，不過在IC設計族群中，仍有三家業者股價創歷史新高，分別是驅動IC業者天鈺（4961）、觸控與驅動整合IC業者敦泰（3545），與微控制器廠應廣。

天鈺近日應主管機關要求，公布2月每股純益為1.23元，獲利2.2億元，比去年同期大增12.45倍。該公司先前已公布1月每股純益為1.3元，獲利2.42億元，年增14.5倍，等於前兩月合計已賺進約4.62億元，以其目前資本額來計算，初估前兩月每股純益為2.77元。

天鈺去年業績新高，今年累計前兩月合併營收為25億元，年增88.2％。該公司今日股價收在290元，盤中一度達299元，下周極有機會挑戰300元大關，持續刷新紀錄。

另外，敦泰去年營收與獲利雙創新高，在晶圓代工產能供需吃緊並漲價的情況下，該公司陸續反映部分成本，對客戶調升報價，預期對其今年營收、毛利與獲利表現都將有所助益。

敦泰2月合併營收為14.68億元，月增8％，累計前兩月合併營收為28.26億元，年增約六成。該公司近期公布1月獲利年增11.5倍，每股純益為1.08元。

敦泰今日收盤價為159元，盤中最高達164元，為敦泰併購旭曜之後的新高點。

在應廣（6716）方面，去年業績創新高，今年1月業績也刷新單月歷史紀錄，2月雖然回檔，但累計前兩月合併營收為1.39億元，年增74.7％。近期該公司也應主管機關要求，公布1月每股純益為0.88元。

應廣今日收在漲停價162元，刷新紀錄。