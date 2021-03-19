外資賣超387億 聯電、台積電合遭倒貨逾4.6萬張

台股今（19）日開低走低，收在16,070.24點，下跌217.6點，外資賣超387.41億元，統計外資賣超面板、晶圓代工、航運股及ETF最多，賣超前兩大為期街口布蘭特正2、友達（2409）；另外，聯電（2303）、台積電（2330）也是外資主要提款機，合計遭賣超46,076張；買超最多則是宏碁（2353）。

權王台積電持續貼息，今日跌破600元關卡收在591元，鴻海（2317）、大立光（3008）也是下跌作收，權值股跌勢重，大盤指數一度下探至16,022.17點，失守5日線及月線，終場以16,070.24點作收；三大法人賣超403.87億元，其中外資賣超387.41億元，投信買超3.29億元，自營商賣超（合計）19.75億元。

外資今日賣超前十大依序是期街口布蘭特正2、友達、鴻海、新光金（2888）、聯電、台積電、期元大S&P石油（00642U）、彩晶（6116）、緯創（3231）、長榮（2603）等；賣超面板、晶圓代工、航運股及ETF。

外資賣超期街口布蘭特正2（00715L）達36,253張，居賣超冠軍，其次是賣超友達34,073張，賣超第三大是鴻海，遭外資賣超32,651張；另外，聯電持續遭外資賣超23,560張，連六賣，合計賣超12萬5,805張，台積電也遭外資賣超22,516張，連五賣，合計賣超53,814張。

外資今日買超前十大依序是宏碁、開發金（2883）、華航（2610）、永豐金（2890）、長榮航（2618）、陽明（2609）、瑞軒（2489）、群創（3481）、光磊（2340）、誠美材（4960）等；買超個股冠軍是宏碁，買超73,388張，其次是買超開發金58,906張，買超第三大為華航，外資買超32,760張。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，近期美債殖利率快速上揚牽動投資人情緒，美股大跌，科技類指數首當其衝，台股順勢回檔，不過聯準會仍然釋出鴿派訊息，有望淡化殖利率上升的擔憂，同時聯準會也重申尚未達到討論收緊政策的階段，加上全球景氣復甦態勢不變。

黃俊斌認為，在基本面改善、資金仍充沛下，風險性資產待調整後仍有望重拾上行動能，台股表現亦不看淡，但操作上也須持續留意類股輪動狀況。

產業方面，半導體短期受供需結構可能逆轉的市場訊息影響，多數面臨漲多回吐的現象，但高通即將上任的執行長表示晶片仍將短缺到今年底，因此預估半導體景氣尚未到達頂峰，表現仍可關注。

在操作方面，黃俊斌建議，以今年基本面展望佳的族群為主，例如半導體、IC設計(產品成長性高)、Wifi6、5G、電動車、工具機、鋼鐵等族群布局。