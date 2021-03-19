快訊

霧鎖金門！尚義機場11架次班機取消 近千人受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「最高含積量」ETF大換股！富邦科技持股台積電降至59%

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
富邦科技18日換股前及19日換股後的五大成分股，台積電被下調，新增鴻海、台達電等。資料來源：富邦投信
富邦科技18日換股前及19日換股後的五大成分股，台積電被下調，新增鴻海、台達電等。資料來源：富邦投信

台股ETF「含積量」第一高的富邦科技（0052）19日跟隨台灣指數系列大換股，這次因該檔追蹤的「臺灣資訊科技指數」產業別異動，必須新增多達29檔成分股，另剔除三檔股票，台積電（2330）權重被大砍。富邦投信預估，台積電權重將降到六成左右；官網則顯示，台積電權重由前一日的71%，驟降到59%。

依投信投顧公會統計到2月底，富邦科技持有台積電72%，持股8,960張，到19日為止的波段期間，約減碼台積電1,349張，19日一天減碼1,031張。而台積電讓出的權重，會優先配給鴻海（2317）、聯發科（2454）等大型權值股。

富邦科技因指數產業別調整，3月初富時指數公司公布該ETF的指數異動時，將一口氣納入鴻海、國巨（2327）、台達電（2308）等多檔大型股，總計新增29檔成分股，使得原本ETF能持有高達七成的台積電，必須相應減碼，引發市場關注。

對此富邦投信說明，富邦科技調整後，台積電權重可能降到六成左右，但依舊是「含積量」最高的台股ETF，也更能受惠其他科技題材和成分股的成長表現，更具有投資價值。

19日最新出爐的資料則顯示，富邦科技前一天還持有台積電約71%，19日盤後驟降到59.3%，與此同時，第二大成分股的鴻海，首次新增就有6.1%的權重，第三大的聯發科，權重降為5.4%，第四和第五大的台達電、聯電（2303），也分別獲得2.5%的權重及調降到2.2%，合計前五大權重有75.84%。

對比18日，富邦科技前五大成分股的權重達84.7%，調整後明顯更分散，最大因素就是台積電權重下調。

富邦科技仍為台積電含量第一的台股ETF，緊追在後是富邦台50（006208）持有50.5%，元大台灣50（0050）50.2%，元大MSCI台灣（006203）46%，富邦摩台（0057）（0052）45.7%。

富邦科技的鴻海含量，則排名第四，前三檔依次為元大台商50（0054）16.5%、國泰台灣5G+（00881）15.6%、及元大臺灣ESG永續（00850）7.4%。

台積電 富邦投信

延伸閱讀

台積電擬發行211億元公司債 新建擴建廠房設備

蘋概三王齊挫台股收跌217點 三大法人賣超403.87億

鴻海衝11年新高價還可以買？楊應超：抱2年不是問題

比台積電還高》華碩殖利率直逼8％、配息26元創歷史新高！

相關新聞

「最高含積量」ETF大換股！富邦科技持股台積電降至59%

台股ETF「含積量」第一高的富邦科技（0052）19日跟隨台灣指數系列大換股，這次因該檔追蹤的「臺灣資訊科技指數」產業別...

台積電回測季線、收591元 除息來市值縮水5,704億

台積電（2330）今（19）日開低走低，終場收在591元，下跌11元，跌幅1.82%，市值減少2,852.34億元至15...

比台積電還高》華碩殖利率直逼8％、配息26元創歷史新高！

若以前天華碩收盤價325.5元計算，現金股息殖利率直逼8%，比台積電還高。

美股重挫襲擊 台股跌217點收16,070點

台股今（19）日收盤下跌217.6點，收盤指數為16,070.24點，成交量為3,899.21億元；台股本周未能在拉出紅...

這家被認為能威脅鴻海地位的公司如今股價狂瀉4成變「套房」 散戶哀號：看著K線心寒出冷汗

「跌起來沒完！」、「看著日K線，心寒出冷汗」、「變貧農了」，股市討論區的網友留言，一則比一則悲觀，即使偶有投資人喊著要「抄底」，但「底」在哪裡？卻也沒人說得準。

跟著市場趨勢走 廖崧沂分享如何抓到強勢股

股市億級大師蕭明道年過五十之後開始提攜後進，傳授三十年來的投資絕學，眾多弟子當中，與蕭明道最有默契及共識的，當屬廖崧沂，他能完全掌握蕭明道的技術心法，被稱為「2.0版的蕭明道」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。