「最高含積量」ETF大換股！富邦科技持股台積電降至59%

台股ETF「含積量」第一高的富邦科技（0052）19日跟隨台灣指數系列大換股，這次因該檔追蹤的「臺灣資訊科技指數」產業別異動，必須新增多達29檔成分股，另剔除三檔股票，台積電（2330）權重被大砍。富邦投信預估，台積電權重將降到六成左右；官網則顯示，台積電權重由前一日的71%，驟降到59%。

依投信投顧公會統計到2月底，富邦科技持有台積電72%，持股8,960張，到19日為止的波段期間，約減碼台積電1,349張，19日一天減碼1,031張。而台積電讓出的權重，會優先配給鴻海（2317）、聯發科（2454）等大型權值股。

富邦科技因指數產業別調整，3月初富時指數公司公布該ETF的指數異動時，將一口氣納入鴻海、國巨（2327）、台達電（2308）等多檔大型股，總計新增29檔成分股，使得原本ETF能持有高達七成的台積電，必須相應減碼，引發市場關注。

對此富邦投信說明，富邦科技調整後，台積電權重可能降到六成左右，但依舊是「含積量」最高的台股ETF，也更能受惠其他科技題材和成分股的成長表現，更具有投資價值。

19日最新出爐的資料則顯示，富邦科技前一天還持有台積電約71%，19日盤後驟降到59.3%，與此同時，第二大成分股的鴻海，首次新增就有6.1%的權重，第三大的聯發科，權重降為5.4%，第四和第五大的台達電、聯電（2303），也分別獲得2.5%的權重及調降到2.2%，合計前五大權重有75.84%。

對比18日，富邦科技前五大成分股的權重達84.7%，調整後明顯更分散，最大因素就是台積電權重下調。

富邦科技仍為台積電含量第一的台股ETF，緊追在後是富邦台50（006208）持有50.5%，元大台灣50（0050）50.2%，元大MSCI台灣（006203）46%，富邦摩台（0057）（0052）45.7%。

富邦科技的鴻海含量，則排名第四，前三檔依次為元大台商50（0054）16.5%、國泰台灣5G+（00881）15.6%、及元大臺灣ESG永續（00850）7.4%。