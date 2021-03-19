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台積電回測季線、收591元 除息來市值縮水5,704億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
美國行業研調機構IC Insights分析，美中政府若想趕上與台積電及三星的半導體技術，未來五年需花1,500億美元技術提升。報系資料照
美國行業研調機構IC Insights分析，美中政府若想趕上與台積電及三星的半導體技術，未來五年需花1,500億美元技術提升。報系資料照

台積電（2330）今（19）日開低走低，終場收在591元，下跌11元，跌幅1.82%，市值減少2,852.34億元至15兆3,248.66億元，股價失守600元關卡，但驚險守住季線，統計除息以來，股價下跌22元，市值大減5,704.68億元。

台積電在3月17日除息，去年第3季現金股利2.5元，除息以來持續貼息，外資昨日外資賣超4,449張，連四賣，合計賣超31,298張，台積電ADR周四也大跌3.6%，收在114.5美元，台積電今日開低。

台積電早盤以594元開出，一開盤就摜破600元關卡，盤中最低價591元，終場收在591元，統計包括股息2.5元，台積電短短3天跌掉22元，市值大幅縮水，除息行情失靈。

美國公債殖利率再往上竄升，美股下跌作收，科技股再遭重創，台積電ADR也下跌，法人認為美國公債殖利率上漲，是影響台積電近期股價走跌的重要原因，但台積電基本面很好，今年接單滿載，市場等待下月法說會將釋出的訊息。

台積電 除息

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