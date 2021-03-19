美股重挫襲擊 台股跌217點收16,070點

台股今（19）日收盤下跌217.6點，收盤指數為16,070.24點，成交量為3,899.21億元；台股本周未能在拉出紅K棒，較上周五(12日)下跌184.94點。

台股今日開低走低，11點過後，台積電（2330）下跌超過10元及鴻海（2317）跌逾4%而拉低指數，大盤指數下跌超過260點，最低跌到16,022點，逼近萬六點關卡。因今日收盤後，富時指數季度調整生效，最後一盤成交697億元，指數下滑22.19點。

今日盤中的大盤指數跌幅約1.5%，台灣50指數挫低1.8%，顯然權值成分股跌勢較重，原本匯集人氣的貨櫃三雄在盤中曾展現強勢，但短線沖銷的力量不弱，造成長榮（2603）及陽明（2609）盤中震盪較大，11點過後的走低也加大殺盤力道。盤中科技股以華碩（2357）、宏碁（2353）及英業達（2356）表現較強，主要是常看好在家上班商機帶來的獲利。

宏遠投顧副總陳國清表示，目前電子股走勢，類似2018年5至7月輪流做頭及下跌的情況，當時很多漲價股早就下跌了，但是最晚下跌的是被動元件股，從7月10日開始往下跌。等到被動元件開始下跌，全部的漲價股開始大跌，到10月底才落底。目前很多電子漲價股及千金股股價已提早下跌，雖然上周至本周有跌深反彈，不過近幾天股價又再往下跌，可能是要開始做第三段主跌段了，必須要小心提防。

陳國清說，目前半導體股只剩下驅動IC股及少數低價IC設計股做投機行情，但近期股價大漲之後，應該接下來應該要小心會跌驅動IC及這些低價投機的IC設計股。資金則會跑到價值低估的抗通膨相關個股如貨櫃航運及原料漲價股、利率上升受惠的金融股、少數價值低估的電子及傳產股。