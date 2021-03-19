鴻海衝11年新高價還可以買？楊應超：抱2年不是問題

鴻海（2317）今年來股價漲幅近4成，股價一度達131.5元，創近11年的新高價，大步朝向集團創辦人郭台銘喊出的200元目標前進，但是在這一波急漲下，到底現在還可不可以買？科克蘭資本董事長楊應超重申，跟台積電（2330）一樣「好的公司永遠是貴」，「鴻海抱2年不是問題」，只要EPS、電動車拿出成績來，股價還會再漲。

鴻海在電動車的布局上動作頻頻，全力打造的MIH平台將在3月25日舉辦第一屆MIH平台會員大會，旗下鴻華先進也宣布與全球綜合馬達製造商日本電產策略合作，將結合鴻華整車設計開發能力，提升電動車開放平台性能，預計今年第4季將有成果展現。

董事長劉揚偉強調未來五年發展3＋3產業與核心技術，其中電動車將是重中之重；透過MIH聯盟提供業界開放的底盤平台，打造全新電動車產業供應鏈；鴻海全力布局電動車，包括楊應超、財信傳媒董事長謝金河、外資等都看好鴻海未來在電動車市場上的發展。

楊應超表示，鴻海布局電動車很久了，將是鴻海下一個成長的動力，至於股價，大家是買「未來」，所以要看公司做不做的出來成績，「好的公司永遠是貴」，目前的股價「超漲」，主要是反應2年的未來，所以要拿出成績單來。

楊應超認為，鴻海股價超漲，但不是壞事，只要前提不變，包括產品及EPS一直交出成績來，就沒有問題；他說，目前市場資金從去年的半導體轉到補漲公司上，鴻海去年股價沒怎麼漲，加上具有題材，吸引資金進場買進。

他強調，「買鴻海抱2年不是問題」，只要鴻海能拿出成績單，符合市場的期待，股價還會再上漲。

謝金河也在臉書上發文，看好鴻海在電動車上的布局，他從去年股價表現、本益比、殖利率等比較台積電、聯電（2303）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海等5家公司，認為「鴻海今年在台股的角色可能很吃重！」。

謝金河強調，鴻海的MIH若能使力，市場給予的本益比提升力道會加大，鴻海若能蜕變，在台灣的資本市場地位將完全不一樣；他從去年及今年的本益比推算，台積電約30倍、聯電約20倍、聯發科約42倍、台達電約30倍、鴻海約15倍。

謝金河認為，鴻海進入劉揚偉時代，逐漸增加透明度，願意讓股東分享未來發展願景，本益比上升到15倍，但比起台積電、台達電的30倍本益比，鴻海仍是最低，可塑性最大。

多家外資包括美系、日系及歐系外資最新報告同步肯定鴻華先進與日本電產的策略合作，美系外資重申加碼評等，目標價維持130元，日系外資重申買進評等，目標價維持上看146元，歐系外資重申買進評等，目標價維持上看160元。

鴻海去年股價幾乎是沒有漲到，但今年來則是往上拉升，從去年底封關92元，3月18日一度在盤中衝達131.5元，漲幅42%，若以收盤價129.5元計算，今年來漲幅達40%，股價衝上近11年的新高價，也讓市場高度關注，200元何時到來？現在還可不可以買？