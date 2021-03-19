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凌華攜手鴻海攻入電動車 早盤直奔漲停

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
凌華董事長劉鈞。記者吳凱中/攝影
凌華董事長劉鈞。記者吳凱中/攝影

工業電腦廠凌華（6166）在電動自駕車領域為鴻海（2317） MIH平台成員，董事長劉鈞昨日也表示，凌華的Level 4自駕車平台將會導入鴻海與裕隆（2201）合資的鴻華先進的電動自駕車內，而原型車預計今年10月之前就會問世。在此激勵下，凌華今（19）日早盤股價旋即攻上漲停，盤中來到每股66.5元、上漲9.92%、創波段新高。

隨著新冠疫情今年可望降溫，劉鈞指出，今年營運一定比去年好，客戶需求已經「醒來」，首季接單年增達四-五成，第2季營收也可望優於首季，因應零組件缺貨漲價，凌華將調漲價格因應，預計第2季調漲產品報價5%-10%。

凌華去年首季因有規模達5-6億元的通訊專案訂單出貨，基期偏高，導致今年前二月合併營收12.55億元，年減12%。

劉鈞強調，今年來接單動能轉強，從首季訂單來看，年增達四-五成，顯示市場需求相當強勁，可見新冠疫情干擾程度降低，客戶需求已「醒來」。看好中國大陸今年市場需求強勁，首季訂單來自大陸生產設備拉貨。而大陸針對小基站設備開始招標，預計Q3開標，凌華將攜手當地業者積極爭取。

凌華 自駕車 疫情

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