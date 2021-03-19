快訊

英媒報導鮭魚之亂 網友翻出名字原本就有「魚」的名人

周慕姿專訪／未知太多的一代：你看見我的心是空的嗎？

台股開盤下跌101點 台積電開盤挫低8元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今日開盤指數16,186.46點，下跌101.38點；台積電開盤594元，下跌8元。記者林伯東攝影／報系資料照
台股今日開盤指數16,186.46點，下跌101.38點；台積電開盤594元，下跌8元。記者林伯東攝影／報系資料照

台股今(19)日開盤指數16,186.46點，下跌101.38點；台積電（2330）開盤594元，下跌8元。

台股今日受到美國科技股重挫影響，開盤後的等權值股跌幅較重，鴻海（2317）、聯電（2303）、聯詠（3034）及國巨（2327）等股走低，貨櫃三雄的陽明（2609）等也開低；不過，華碩（2357）漲幅在4%以上，映泰（2399）漲停、飛宏（2457）、聯合再生（3576）等股開盤上漲。

群益投顧表示，台股指數雖處各短期均線之上的偏多位階，惟多方可用議題告一段落下，現階段大盤各短期均線趨向糾結，反容易形成後續上攻的技術面牽制因素。

群益投顧說，後續市場無太大可用拉抬議題，導致階段市場缺乏追價意願，量能恐無法擴增；指數攻高空間有限，盤勢上檔承壓風險未除。相關環境結構下，有保護題材的現金殖利率概念者，相對有機會獲青睞；指數空間受限，強勢小型題材股擇強嚴守，短線以技術面應對。

台股指數 短期均線

延伸閱讀

台積電ADR隨費半重挫3.6% 費半大跌4.2%

水情吃緊 台積傳花2億租百輛水車

外資回頭 買超台股108億

台指期夜盤盤下震盪 盤中低點觸及16,157點

相關新聞

台積電再跌破600元 開盤594元、下跌8元

台積電（2330）陷入貼息，周四美股ADR大跌3.6%，外資連四賣，今（19）日以594元開盤，下跌8元，再度跌破600...

外資回頭 買超台股108億

台股昨（18）日在外資買超逾百億元下收復5日線，櫃買指數則是續創2007年8月以來最高，並站上200點大關。 法人指出，...

台股開盤下跌101點 台積電開盤挫低8元

台股今(19)日開盤指數16,186.46點，下跌101.38點；台積電（2330）開盤594元，下跌8元。

IC封測、記憶體 買盤點火

美聯準會（Fed）偏鴿宣示安撫多頭信心，台股昨（18）日隨國際股市同步收高，資金輪動至評價相對偏低的IC封測、記憶體族群...

新iPad Pro下月亮相 台鏈來勁

彭博報導，蘋果新iPad Pro可望於4月的春季發布會亮相，將有11吋與12.9吋兩個版本，主打具備歷來效能最好的處理器...

台指期開盤下跌135點 台積期貨開跌7元

台指期今(19)日開盤16,100點，下跌135點；台積電（2330）期貨近月合約開盤595元，下跌7元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。