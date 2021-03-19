台股開盤下跌101點 台積電開盤挫低8元

台股今(19)日開盤指數16,186.46點，下跌101.38點；台積電（2330）開盤594元，下跌8元。

台股今日受到美國科技股重挫影響，開盤後的等權值股跌幅較重，鴻海（2317）、聯電（2303）、聯詠（3034）及國巨（2327）等股走低，貨櫃三雄的陽明（2609）等也開低；不過，華碩（2357）漲幅在4%以上，映泰（2399）漲停、飛宏（2457）、聯合再生（3576）等股開盤上漲。

群益投顧表示，台股指數雖處各短期均線之上的偏多位階，惟多方可用議題告一段落下，現階段大盤各短期均線趨向糾結，反容易形成後續上攻的技術面牽制因素。

群益投顧說，後續市場無太大可用拉抬議題，導致階段市場缺乏追價意願，量能恐無法擴增；指數攻高空間有限，盤勢上檔承壓風險未除。相關環境結構下，有保護題材的現金殖利率概念者，相對有機會獲青睞；指數空間受限，強勢小型題材股擇強嚴守，短線以技術面應對。