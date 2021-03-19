台指期開盤下跌135點 台積期貨開跌7元
台指期今(19)日開盤16,100點，下跌135點；台積電（2330）期貨近月合約開盤595元，下跌7元。
美股四大指數昨(18)日收盤下跌，跌幅0.46至4.24%。10年期美債殖利率飆升，恐慌指數VIX暴漲，原油暴跌，科技、能源股承壓，特斯拉崩跌近7%，台積電ADR收跌3.59%，聯電（2303）ADR下跌4.52%。
統一期貨說，外資現貨買超108億，期貨部分增加636口，淨空單-26,714口，十大交易人與特定法人合計買進728口。週選支撐與壓力區落在16,000至16,600之間，P/C Ratio降至1.19，整體籌碼中性看待。
統一期貨表示，近期台股進入上市櫃公司公布股利，市場投資人可計算股利殖利率的期間，在國際股市偏多且殖利率行情推動下，有望緩步推升加權指數。技術面，加權指數昨日帶量微幅上漲，目前也居所有短期均線之上，投資人不妨偏多思考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言