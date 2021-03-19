台指期開盤下跌135點 台積期貨開跌7元

台指期今(19)日開盤16,100點，下跌135點；台積電（2330）期貨近月合約開盤595元，下跌7元。

美股四大指數昨(18)日收盤下跌，跌幅0.46至4.24%。10年期美債殖利率飆升，恐慌指數VIX暴漲，原油暴跌，科技、能源股承壓，特斯拉崩跌近7%，台積電ADR收跌3.59%，聯電（2303）ADR下跌4.52%。

統一期貨說，外資現貨買超108億，期貨部分增加636口，淨空單-26,714口，十大交易人與特定法人合計買進728口。週選支撐與壓力區落在16,000至16,600之間，P/C Ratio降至1.19，整體籌碼中性看待。

統一期貨表示，近期台股進入上市櫃公司公布股利，市場投資人可計算股利殖利率的期間，在國際股市偏多且殖利率行情推動下，有望緩步推升加權指數。技術面，加權指數昨日帶量微幅上漲，目前也居所有短期均線之上，投資人不妨偏多思考。